Ünlülerin de bizim gibi evde kaldığı korona günlerinde neler yaptığını araştırdık. Yeteneklerini ve şöhretlerini haklı çıkaracak çeşitli performans ve yardımlarla korona salgınında yanımızda olduklarını hissettirdiklerini anlattık.

Koronavirüs salgını nedeniyle endişeli olduğumuz bugünlerde mümkün olduğunca evde kalarak virüsün yayılmasını engellemeye çalışıyoruz. Ünlüler de aynı bizim gibi evlerinde kalarak geçiriyorlar günlerini. Birçok kişiye ulaşabilmeleri açısından hem örnek olup hem de motive ediyorlar bizi. Her biri şöhretlerinin hakkını vererek, kendi alanlarında harikalar yaratıyorlar. Korona günlerinde Türkiye’deki ünlüler neler yapıyor, gelin birlikte göz atalım!





Okan Bayülgen



Okan Bayülgen, televizyon programında artık konuk ağırlamıyor. Bizim için kitap okuyor. Daha önce okumadığımız ya da okuyup unuttuğumuz yazarların öyküleri onun sesinde yeniden hayat buluyor. Ünlü oyuncu-showman, sesini dramatik olarak kullanabildiği için öyküleri gözünüzü kapatıp hayalinizde canlandırmak gerçekten çok keyifli. Okan Bayülgen, okurken sık sık uyuyabileceğimizi, zaten rahat bir uyku çekmemiz için okuduğunu özellikle vurguluyor. Seyircisini yalnız bırakmayıp onu başka diyarlara götüren Okan Bayülgen’i korona günlerindeki bu katkısından dolayı tebrik ediyoruz.





Okan Bayülgen okurken sık sık uyuyabileceğimizi, zaten rahat bir uyku çekmemiz için okuduğunu özellikle vurguluyor.

Yalın



Yalın da koronavirüs salgınının gerektirdiği karantinayı uygulayan ünlülerimizden. İnstagram hesabından canlı söylediği şarkılarla bizi mutlu etmeyi ihmal etmiyor Yalın. Duru sesi ve gitarıyla adeta canlı bir konser havasında dinliyoruz şarkılarını. Evimizde bizim için çalıyor ve söylüyormuş gibi Yalın. Yan yana olmasak da kalp kalbe olduğumuzu vurgulayan ünlü sanatçı o güzel besteleriyle kalbimize dokunuyor.





Evimizde bizim için çalıyor ve söylüyormuş gibi Yalın. Yan yana olmasak da kalp kalbe olduğumuzu vurgulayan ünlü sanatçı o güzel besteleriyle kalbimize dokunuyor.

Haluk Levent

Haluk Levent, uzun zamandır sosyal yardımlaşma platformu olan ‘Ahbap’ üzerinden hayırseverlerle ihtiyaç sahiplerini buluşturuyordu. Koronavirüs salgınında işini kaybetmiş, ailesine bakamayan ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya devam ediyor. Dayanışmaya çok ihtiyacımız olan bugünlerde yaptığımız yardımların ihtiyaç sahiplerine gönül rahatlığıyla ulaşacağını bildiğimiz için Haluk Levent’i bu çabasından dolayı kutluyoruz.





Alper Kul

Komedi televizyon programı ve birçok filmde başarılı performans sergileyen ünlü oyuncu Alper Kul, eşi Aylin Kontente ile çektiği kısa videolarla instagramdan bizleri güldürmeye devam ediyor. Karantinada aynı evde olmaktan sıkılan bir çiftin hallerinin anlatıldığı videolarda kadın erkek ilişkilerine dair komik detaylar göze çarpıyor. Skeçleriyle bize ayna tutan çift, ilişkide yapmamız gerekenleri de hatırlatıyor.





Bergüzar Korel



Ünlü oyuncu Bergüzar Korel, Mia bebek için başlatılan kampanyaya destek toplamaya devam ediyor. Mia’nın gen terapisi alabilmesi için instagram hesabından paylaşımda bulunuyor. Bir kez daha anne olan oyuncunun bu desteği içinde bulunduğumuz bu zorlu dönemde çok anlamlı.





Sefa Doğanay

Ünlü taklitleriyle meşhur olan Sefa Doğanay, instagram hesabından skeçlerine devam ediyor. Neler yok ki bu skeçlerde... Ünlülerin korona salgınında verdiği röportajlar, koronavirüse yazdığı şarkılar Sefa Doğanay’ın mizahıyla birleşince eğlenceli videolar çıkıyor ortaya. Gözünüzü kapadığınızda Yıldız Tilbe, Seda Sayan, Bülent Ersoy, Soner Kabadayı ve daha nice ünlü konuşuyor sanacaksınız. Moral motivasyonuna çok ihtiyacımız olduğu bu dönemde Sefa Doğanay, eğlenceli videolarıyla ilaç gibi geliyor.



