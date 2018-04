Size ‘Annenizle birbirinize benzeyen özelliğiniz hangisi?’, ‘Annenizle beraber ne yapmayı seversiniz?’, ‘Annenizden size geçen en sevmediğiniz özellik hangisi?’ diye sorular sıralasak ne yanıt verirsiniz? Biz bu soruları bir de ünlülere sorduk. Bakın onlar neler dediler...

Hande Kazanova





Annemle her şeyimiz birbirine benziyor. Sanırım annemle ikimiz fazlasıyla bağımsızız. Annem daha geleneksel bir yapıda olmasına karşın, kendi kararları konusunda bağımsız. Sanıyorum ben bu huyumu ondan almışım, eşim bundan hoşnut değil ama yapacak pek de bir şey yok. Annemle beraber yaptığımız en güzel şeylerden bir tanesi gezmek. Beraber dolaşmaktan, doğa içinde olmaktan, aktivitelere katılmaktan zevk alıyoruz. Ben bu sene kendimi daha çok geliştirmek için vedik astroloji derslerine gidiyorum. Annemin bana kalmaya geldiğinde bir ay boyunca her cuma benimle vedik astroloji kurslarına katılmışlığı var. Feymoş öğrenmeyi çok sever, ona okuduğum kitapları okutmayı, gittiğim ve beni etkileyen filmleri göstermeyi, dinlediğim şarkıları çalmayı çok severim. O da büyük bir heyecanla benim yanımda yer alır. Bir de onunla yemek yapmak kadar zevkli bir şey yok bu dünyada… Ona benzeyen en sevmediğim özelliğim ise temizlik konuları. Dışarıdan pek bir şey yiyemem, her restoranda her yemekte onun el lezzetini ararım. Bardakların, tabakların kokusuna ve temizliğine çok özen gösterir ve ben de tıpkı onun gibiyim. Ha bir de sanıyorum ikimizin yükseleni Kova olduğundan olsa gerek, ikimiz de karşı tarafa fikirlerini sorarız, danışırız ama yine kendi bildiğimizi okuruz.