Ünlüler ve yan işleri!

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Hangi ünlü hangi yan işi yapıyor?

Ünlülerin şöhret oldukları alan dışında pek çok dalda faaliyet göstermeleri yeni bir şey değil. Ancak şaşırtıcı olan, bu işlere her geçen gün yenilerinin eklenmesi. Mesleklerinde başarılı olan isimler bakın hangi yan işlerde boy gösteriyorlar.

Haber: Hafta Sonu

Hülya Avşar

10 parmağında 10 marifet

Oyunculuk ve şarkıcılık kariyerine bir dönem dergi patronluğunu da ekleyen Hülya Avşar, 10 parmağında 10 marifet bulunan ünlüler arasında ilk sırada. Yan işler konusunda İbrahim Tatlıses’i aratmayan Avşar’ın yaptığı en farklı yan iş olarak giyim sektörüne girmesini sayabiliriz. Tasarımlarını ilk olarak tenis turnuvasında hayranlarına tanıtan Avşar, giyim sektörüne de tıpkı diğer işlerinde olduğu gibi iddialı bir giriş yaptı.

