Ünlüler yaza nasıl hazırlanıyor?

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Uzun ve karlı kış mevsiminin ardından, yaza merhaba demek üzereyiz… Soğuk havanın gerek cildimiz, gerekse saçlarımız üzerindeki olumsuz etkilerinden kurtulmak için en ideal dönemdeyiz.

Yazı:Formsante

Çağla Kubat

En büyük özeni cildine gösteriyor!

Milli sörfçü ve oyuncu Çağla Kubat, yaza hazırlanırken en çok cildine özen gösteriyor. Yoğun çalışma temposu nedeniyle sürekli güneş altında olan Kubat, güneş koruyucu krem kullanmayı ihmal etmiyor. Kış aylarının aksine, yaz mevsiminde yoğun yağ içeren vücut kremleri ve losyonları tercih ettiğini belirten Çağla Kubat, saçlarının deniz suyundan mümkün olduğunca az etkilenmesi için saç bakım ürünlerinde kaliteden ödün vermediğinin de altını çiziyor.

