Selen Kozmetik, 2005 yılından bu yana sürdürdüğü Türkiye’de meme kanseri bilinçlendirme çalışmalarına desteğinin 10.yılını ünlü isimler, blogger ve basından isimlerin katıldığı lansmanla duyurdu.

Urban Care markası ile üstlendiği ‘Hayatı Ertelememeli’ projesi kapsamında gerçekleşen lansmana ünlü oyuncular Batuhan Ekşi, Pelin Öztekin, Gamze Topuz katılırken ünlü bloggerlar Deniz Saatçioğlu, Pinkfreud, Billur Saatçi, Frenchoje, Nurbilen Yavuzer gibi isimler de projeye destek için davetteydi.Begüm Şen, Açelya Akkoyun, Pelin Öztekin, Birce Akalay, Gamze Topuz ve Damla Sönmez proje kapsamındaki sutyen tasarım atölyesi için sütyen tasarımı yaptı. Tüm tasarımlar Ekim ayı boyunca Türkiye’nin çeşitli illerinde ‘Hayatı Ertelememeli’ projesi kapsamında Urban Care tarafından kurulacak ‘Pembe Nokta’ meme kanseri farkındalık ve bilinçlendirme noktalarında sergilenecek.