Ünlülere 2017 için beklentilerini, dileklerini, umutlarını ve yapacaklarını sorduk!

Yeni bir kitabın ilk sayfası, yeni bir yemeğin ilk tadımı, ilk defa görülen bir ülkeye atılan o ilk adım, yeni bir işin ilk günü… Başlangıç anları hep heyecan verici hep güzeldir. Hepsinden daha heyecan verici bir başlangıç noktası varsa o da yeni bir yılın ilk günü aslında. Kararlar, umutlar, yapılacaklar, hayaller daha da bir şekillenir bu günde. Bakın yeni yılda ünlülerin wish list’inde neler var!







BURAK DENİZ

Yeni yıl bana/bize sabır getirsin.

Yeni yılda mutlaka bol bol ülkelere gezi yapacağım.

Yeni yılda ‘keşke benim olsa’ dediğim şey bolca zaman.

Yeni yılda bir değişiklik yapacağım ve sakin olacağım.

Yeni yılda en çok görmek istediğim şehir Budapeşte.

Yeni yılda izlemek istediğim film/filmler; Karayip Korsanları’nın yenisi çıksa ve izlesem diye sabırsızlanıyorum.

Yeni yıl sabahı kalktığımda umarım her yer kar olur.







ÖZGE ULUSOY

Yeni yıl bana/bize huzur ve mutluluk getirsin.

Yeni yılda mutlaka gardırop temizliği yapacağım

Yeni yılda ‘keşke benim olsa’ dediğim şey, bir Mehmet Gün tablosu.

Yeni yılda bir değişiklik yapacağım ve yogaya başlayacağım.

Yeni yılda en çok görmek istediğim ülke Peru.

Yeni yılda izlemek istediğim film/filmler; daha çok müzikal film.

Yeni yıl sabahı kalktığımda umarım dünyanın hiçbir yerinde savaş kalmamış olur.







ARET VARTANYAN

Yeni yıl bana/bize hayallerimizi getirsin.

Yeni yılda mutlaka geçen yılın değerlendirmesini yapacağım.

Yeni yılda ‘keşke benim olsa’ dediğim şey Alaaddin‘in sihirli lambası.

Yeni yılda bir değişiklik yapacağım ve televizyon programı ve oyunculuk tekliflerini değerlendireceğim.

Yeni yılda en çok görmek istediğim ülke Peru.

Yeni yılda izlemek istediğim film/filmler Dr. Strange ve PK.

Yeni yıl sabahı kalktığımda umarım kar yağıyordur.





GÜLİZ AYLA

Yeni yıl bana/bize şans getirsin.

Yeni yılda mutlaka İspanyolca dersi alarak dil pratiği yapacağım.

Yeni yılda ‘keşke benim olsa’ dediğim şey sağlık.

Yeni yılda bir değişiklik yapacağım ve daha çok tatil yapacağım.

Yeni yılda en çok görmek istediğim ülke Amerika.

Yeni yılda izlemek istediğim film/filmler La La Land.

Yeni yıl sabahı kalktığımda umarım her yer kar kaplı olur.







AYÇA ERTURAN

Yeni yıl bana/bize geçtiğimiz yıllarda vadettiği her güzel şeyi getirsin.

Yeni yılda mutlaka yazdığım sinema filmimi yapacağım.

Yeni yılda ‘keşke benim olsa’ dediğim şey bütün sokak hayvanlarının barınabileceği bir çiftlik.

Yeni yılda bir değişiklik yapacağım ve daha çok hareket edip daha çok spor yapacağım.

Yeni yılda en çok görmek istediğim ülke Tayland.

Yeni yılda izlemek istediğim film/filmler yeni jenerasyon kısa filmler.

Yeni yıl sabahı kalktığımda umarım kar yağıyor olur ve ben pofuduk sabahlığımla bahçemde salep içiyor olurum.







DİLŞAD ŞİMŞEK

Yeni yıl bana/bize şans getirsin.

Yeni yılda mutlaka çocuk yapacağım.

Yeni yılda ‘keşke benim olsa’ dediğim şey ödül.

Yeni yılda bir değişiklik yapacağım ve herkes çok şaşıracak.

Yeni yılda en çok görmek istediğim ülke Japonya.

Yeni yılda izlemek istediğim film/filmler Haybeden Gerçeküstü Aşk ve Dunkirk.

Yeni yıl sabahı kalktığımda umarım bütün kötüler ve kötülükler yok olur.

