Ünlülerin Anneler Günü programları

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Ünlülere Anneler Günü programlarını sorduk...

Sorular

1. Anneler Günü’nde annenizle ne yapmayı planlıyorsunuz?

2. Şimdiye kadar geçirdiğiniz en değişik ve en özel Anneler Günü hangisiydi?

3. Annenize mesajınız nedir?



Nevşin Mengü

1. Anne olmadığım için annemle beraber değilsem, bir program filan yapmıyorum açıkçası. Ve daha geçen gün düşündüm, şu ana kadar yaptığım en iyi, en doğru şey çocuk sahibi olmamak olmuş. Herkes anne olacak diye bir şey yok. ‘Yaş 30 olunca vücut saati alarm veriyor, kadınlar çocuk istiyor’ söylemi de büyük bir yalan. Hala, teyze gibi şeyler olasım da yok açıkçası. Ailemize bir anne, benim annem yetiyor da artıyor.

2. Madem sordunuz, şimdi bana da ilham verdiniz, annemi güzel bir yemeğe götüreyim baş başa bu Anneler Günü’nde. Babam, kardeşim gelmesin, kadının başı şişti politika dinlemekten. Annemle güzel bir şarap içelim.

3. Annem benim, en çok seninle şarap içmeyi seviyorum!



