Ünlülerin 'asla giymem' dedikleri

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Ünlü kadınlara asla giymeyecekleri parçaları sorduk...

Nuriye Kırma / Hafta Sonu



Söz konusu moda gibi geniş bir alan olunca hepimizin yaptığı ha talar birbirinden farklı oluyor. Zevklerimizden doğan tercihler birbirinden ayrı olsa da, çoğu zaman sezonun moda parçalarıyla ortak bir noktada buluşuyoruz. Bunun doğru mu yoksa yanlış mı olduğu ise tartışma konusu. Biz de ekrandan stillerini beğenerek takip ettiğimiz kadınlara moda konusunda yapılan yanlışları ve asla giymeyecekleri parçaları sorduk.



BURCU KARA

‘Büyük vatkalı ceketleri sevmiyorum’

“Sırf moda diye kendisine yakışmayan şeylerin peşinde koşmayı anlamıyorum. İnsanlar biraz kendilerini tanısalar bu tip hatalar yapılmaz. Ben de kendi üzerimde büyük vatkalı ceketleri görmeyi çok sevmiyorum ve giymiyorum.”



