Ünlülerin bakım sırları

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Ünlüler hangi bakımı yaptırıyor?

Yazı: İlknur Kaşdemir / Formsante

Nasıl sağlığımız için mevsiminde sebze-meyve tüketiyorsak, kişisel bakımımız için de düzenli olarak masajlar, cilt bakımları yaptırıyoruz. Böylece hem ruhsal hem de bedensel olarak kendimizi sağlıklı, mutlu ve iyi hissediyoruz. Bakalım ünlü isimler hangi bakımları yaptırıyor?

Hande Ataizi

“Masajla rahatlıyorum.”

“Kış aylarında cilt nemini kaybettiği için yüzüme nem maskesi uyguluyorum. Rahatlamak amacıyla masaj yaptırmayı tercih ediyorum. Günde beş öğün çiğ beslenmeye özen gösteriyorum. Bu sayede sebze ve meyveyi bolca tüketiyorum. Çiğ beslenme yöntemiyle cildim oldukça düzeldi. Ayrıca cilt bakımı da yaptırmayı ihmal etmiyorum.”

