Ünlülerin bakım sırları

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Her an bakımlı, çekici ve göz alıcı olan ünlü isimlerin makyaj ve bakım sırlarını kim öğrenmek istemez ki...

Yazı: Ayşegül Uyanık Örnekal / Formsanté



Hangi ünlü isim argan yağını yüzüne sürüyor? Peki ya kim anneannesinden kalan tarifle sivilcelerle savaşıyor?



Cameron Diaz

Kusurlarını avantaja çeviriyor

Ünlü oyuncu Cameron Diaz, makyajı kusurlarını örtmekte ustaca kullanıyor. Diaz, göz altı morluklarını gizlemek ve ifadesini yumuşatmak için göz çevresine krem rengi far uyguluyor. Geniş dudaklarını olduğundan daha küçük göstermek isteyen oyuncu dudak kalemini doğal dudak çizgisinden 1-2 mm içeriden çekiyor. Rujunu da bu çizgiyi taşırmayacak şekilde sürüyor. Çıkık elmacık kemiklerini ve uzun yüzünü yumuşatmak için elmacık kemiklerinin altına, çenesine ve alnına koyu renk allık uygulayan Diaz, ayrık gözlerini gizlemek için kalemi göz pınarından başlayarak sürüp, uzun bir kuyruk yapıyor. Böylece bakışlarını daha anlamlı hale getiriyor.



