Ünlülerin dekorasyon şifreleri

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Mağazalarda indirimler tüm hızıyla sürüyorken, yeni sezon ürünleri de yavaş yavaş vitrinlerde boy göstermeye göstermeye başlamışken, ev ve bahçe alışverişinin tam zamanı. Biz de bu ay ünlülere dekorasyonla ilgili sorular yönelttik. Cevapları alışverişinizde size de fikir verecektir.

ÜNLÜLERE SORDUK

- Evinizde en sevdiğiniz köşe neresi?

- Favori objeniz nedir?

- Evinize/bahçenize en son ne aldınız?

- En sevdiğiniz dekorasyon stili hangisi?

- Yaz döneminde ev dekorasyonunda değişiklik yapıyor musunuz?

- Bahçenizde en çok hangi çiçekleri tercih ediyorsunuz? Evinizde kesme çiçeklere yer veriyor musunuz? Vazoda tercih ettiğiniz çiçekler hangisi?



