Ünlülerin 'ideal erkek' tanımları

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Ünlülerin ideal erkek tanımları!

*Hafta Sonu dergisinden alınmıştır.



Hayatınıza giren karşı cinsin sizi her anlamda tamamlayan biri olmasını istersiniz. Eksiğinizi kapatan, mutluluğunuzu ve kederinizi paylaşan biri olması tercih nedenidir. Bu anlamda da herkesin kafasında bir ‘hayatımın kadını’ ya da ‘hayatımın erkeği’ tarifi vardır. Biz de, Helin Avşar’ın yaptığı ideal koca tarifinden yola çıktık ve ünlülerin evlilik yolunda emin adımlarla yürümek istedikleri ideal erkek tanımlarını derledik.



Helin Avşar

‘Gece hayatı istemem’

Selim Yerebakan’la yaşadığı aşkı evliliğe taşımak gibi ciddi düşünceleri olan, hatta sevgilisini aile üyeleriyle tanıştıran Helin Avşar, bu ilişkiyi ne yazık ki yürütemedi. Geride bıraktığımız haftalarda arkadaşlarıyla birlikte Nişantaşı’nda görüntülenen Helin Avşar, hayalindeki erkekle ilgili açıklamalarda bulundu. Avşar, “Eskiden isteklerim çoktu, gençliğimde özellikle... Ama artık öyle büyük bir isteğim yok, kocam çok para kazanmasa da olur, bir şekilde hallederiz. Sabah 09.00, akşam 17.00 çalışan bir insan olsun, akşam evine gelsin, gece hayatı olmasın. Ben de zamanında çok gece hayatına takıldım ama artık kendimi işime verdim” diye konuştu. Çocuk sahibi olmak istediğini söyleyen Helin Avşar “Artık kimse evlenmeyi düşünmüyor, ortam da çok ilginç, insanlar da değişti” dedi.



