Ünlülerin makyaj çantasında neler var?

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Biz kadınlar birbirimizin makyaj çantalarını karıştırmaktan çok hoşlanırız. Kim, hangi ürünü kullanıyor, yeni neler keşfederiz sürekli araştırma halindeyiz. Yeni keşifler için bu kez ünlülerin kapısını çaldık, favori ürünlerini masaya döktük.

BUSE TERİM

Yeni sezon makyaj alışverişinde neler aldınız?

Yaz geldiği için makyaj alışverişinde kendime bronzluğu belirginleştiren fondöten ve allık aldım. Guerlain Bronzing Powder favorilerimden biri. Ayrıca yazın güneşte saç rengimi açmak için saç açıcı sprey aldım.

Makyaj çantanızın olmazsa olmazları neler?

Blistex dudak bakım kremim, allığım, göz altı kapatıcım ve maskaram olmazsa olmaz!

Yazın hangi parfümü kullanıyorsunuz?

Chanel Coco Mademoiselle vazgeçilmezimdir.

Vazgeçemediğiniz rujun markası ve numarası…

Nars Terre de Feu, bordo renk rujdan vazgeçemem.

Hangi renk ojeleri seviyorsunuz?

Genelde bordo, kırmızı, narçiçeği gibi renkleri kullanmayı tercih ediyorum. Bordo renk ojenin kadınlara çok yakıştığını düşünüyorum. Tom Ford Bordeaux Lust’u tavsiye ederim.

Güneş ürünlerinde neleri tercih ediyorsunuz?

Genelde Lancaster ve Hawaiian Tropic’in ürünlerini tercih ediyorum. Yazın tenime olduğu kadar saçlarıma da çok iyi bakmaya çalışıyorum.

Maskaranız hangi marka?

MAC Haute&Naughty Black Lash.

