Ünlülerin saçları mercek altında

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Düğün, nişan, mezuniyet... Özel günler çok yakın... Saçlarınızda farklı bir etki yaratmak için ünlülerden ilham alabilirsiniz!

Yazı: Elif Girgin



İlkbahar-yaz ayları, değişimin yanı sıra özel davetlerin de vazgeçilmezi...



Özel bir davet, düğün, nişan, mezuniyet gibi ayrı bir özen isteyen organizasyonlara katılacaksanız ya da bizzat kendi düğün-nişan hazırlığınız için saçlarınız konusunda kararsızsanız; ünlülerin seçimleri sizin de seçim yapmanızı kolaylaştırabilir!



Saçlarda doğal renklerin öne çıktığı ünlüler dünyasında; sıra dışı modellerin yanı sıra doğal at kuyrukları, salaş saç örgüleri ve rahat kesimler oldukça gözde... Topuzun ise modası hiç geçmiyor!



Galerimizi ziyaret ederek, ünlülerin saçlarını mercek altına alabilirsiniz...