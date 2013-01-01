Düğün, nişan, mezuniyet... Özel günler çok yakın... Saçlarınızda farklı bir etki yaratmak için ünlülerden ilham alabilirsiniz!
Yazı: Elif Girgin
İlkbahar-yaz ayları, değişimin yanı sıra özel davetlerin de vazgeçilmezi...
Özel bir davet, düğün, nişan, mezuniyet gibi ayrı bir özen isteyen organizasyonlara katılacaksanız ya da bizzat kendi düğün-nişan hazırlığınız için saçlarınız konusunda kararsızsanız; ünlülerin seçimleri sizin de seçim yapmanızı kolaylaştırabilir!
Saçlarda doğal renklerin öne çıktığı ünlüler dünyasında; sıra dışı modellerin yanı sıra doğal at kuyrukları, salaş saç örgüleri ve rahat kesimler oldukça gözde... Topuzun ise modası hiç geçmiyor!
Galerimizi ziyaret ederek, ünlülerin saçlarını mercek altına alabilirsiniz...