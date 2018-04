Bazı günler var ki ömür boyu hatırlanacak anılara tanıklık eder. İşte ünlü isimlerin unutulmaz Sevgililer Günü anıları...

DİLŞAD ÇELEBİ





“KAR YAĞARKEN HAVUZA GİRDİK”

Nişanlımla bir termal otele gitmiştik. Kaldığımız otelin terasında içinde her daim sıcak su olan açık bir havuz vardı. Gece havuza çıktığımızda havlumuzu karla kaplı şezlonglara bırakıp, üzerimize lapa lapa kar yağarken sıcacık havuza girdik. Muhteşemdi... Tabii ki döndüğümüzde ikimiz de çok kötü hasta olduk ama değerdi.

SEZGİ SENA AKAY





“YORGUNLUKTAN UYUYAKALDIK”

Geçen yıl 14 Şubat’ ta erkek arkadaşımla Paris’teydik. Bütün gün gezdik, her bulduğumuz kafede şarap içtik, çok güzel bir gündü. Romantik bir akşam yemeği için de rezervasyon yaptırmıştım ama planımız suya düştü. Çünkü gün içinde o kadar yorulmuştuk ki ikimiz de uyuyakalmışız. Allah’tan dört gün kalacaktık ve ertesi günlerde o geceyi telafi edebildik.

BUSE TERİM





“SEVGİLİMLE YAŞADIĞIM HER AN ÇOK ÖZEL”

Eşimle birlikte geçirdiğim her Sevgililer Günü’nde farklı anılar biriktirdim. Hepsi de birbirinden şahanedir benim için.

TANER RUMELİ





“AŞK İNSANA HER ŞEYİ YAPTIRABİLİYOR”

Sevgilimle sol ellerimizin yüzük parmağında isimlerimizin baş harflerini gösteren bir dövme var. Bu dövme 2012 yılının Sevgililer Günü’nde birbirimize hediyemiz oldu. O güne kadar ne dövme yaptıracağım ne de Sevgililer Günü’nü kutlayacağım aklıma gelmezdi. Demek ki aşk insana her şeyi yaptırabiliyormuş.

ALİ AKSÖZ





“SÜRPRİZ YAPMAK İÇİN AMSTERDAM’A GİTTİM”

Üç sene önce Amsterdam’da yaşayan, Sevgililer Günü’nde ehliyet sınavına girecek Hollandalı bir sevgilim vardı. Bulunduğumuz ülkelerde buluşarak yürütüyorduk ilişkimizi. Ona sürpriz yapmak istedim. İnternet üzerinden adresine bir kutu çikolata ve bir çiçek buketi yolladım ve uçağa atladım. Sınavın yapılacağı şehre trenle ulaştım, sınav binasını buldum ve çıkmasını bekledim. Önce makyaj yapmak için tuvalete kaçtı; kutlamamızı ancak ondan sonra yapabildik.