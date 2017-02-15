15 Şubat 2017 günü New York Studios'ta gerçekleşen FW 2017 Michael Kors Runway Show'a katılan birçok ünlü davetli tercihini Micheal Kors'tan yana kullandı.





Blake Lively: Defileye, İlkbahar 2017 Michael Kors Collection’dan seçtiği vücuduna kusursuz oturan, ipek kumaşlı renkli çiçek işlemeli elbisesi ile katılırken, kıyafetini beyaz deri kemer ile tamamladı.



Amanda Peet: Tercihini, Transeason 2017 Michael Kors Collection’dan seçtiği ipek, siyah-beyaz leopar desenli gömlek elbise ve yine leopar desenli kumaş kemerden yana kullandı.



Deepika Padukone: Defileye, Spring 2017 Michael Kors Collection’dan seçtiği lacivert yün ve pamuk kumaşlı kolsuz kaban, beyaz denizci bluzu ve beyaz Mia kol çantası ile katıldı.



Jourdan Dunn: Tercihini, Transeason 2017 Michael Kors Collection’dan seçtiği gri kaşmir asimetrik kazağı, yün dar paça pantolonu ve Sherry sandaletlerinden yana kullandı.



Coco König: Stilini, Spring 2017 Michael Kors Collection’dan kahverengi çiçekli jakarlı ceketi, yün büstiyeri, yine çiçek desenli şort ve Vachetta deri kemeri ile tamamladı. Aksesuar tercihini ise deri platform ayakkabılar ve timsah derisi gece çantasından yana kullandı.



Martha Hunt: Defileye, Spring 2017 Michael Kors Collection’dan mavi renkli yün büstiyer, etek ve Mia kol çantası ile katıldı.



Selah Marley: Defileye, MICHAEL Michael Kors Summer 2017’den safari yeşili tulum, siyah örgü kemer ve Spring 2017 Michael Kors Collection‘dan siyah renkli Priscilla sandaletlerle katıldı.



Rose Gilroy: Tercihini, Spring 2017 Michael Kors Collection’dan seçtiği mavi-beyaz pamuk ve yün karışımı jakarlı kaban, siyah kaşmir boğazlı kazak ve beyaz geniş paçalı pantolondan yana kullandı. Ayrıca, kıyafetini çiçek desenli küçük gece çantası ile tamamladı.



Emily Ratajkowski: Defileye, Transeason 2017 Michael Kors Collection’dan merino yünü, kollarını açıkta bırakan siyah-beyaz kazayağı desenli jakarlı bir etek ve Mia zımbalı deri çanta ile katıldı.



Laura Love: Tercihini, Spring 2017 Michael Kors Collection’dan seçtiği büyük beden mavi renkli kaşmir ‘’Love’’ kazağı ve Mia deri çantası ile çiçekli Caroline platform ayakkabılarından yana kullandı.







Patti Hansen: Defileye, Resort 2017 Michael Kors Collection’dan altın ve metal renklerinde deri kabanı, siyah boğazlı kazağı ve süet Garner ayakkabılarıyla katılırken, çanta seçimini Fall 2017 Michael Kors Collection’dan siyah ve dore renklerindeki zımbalı deri kamera çantasından yana kullandı.



Cami Morrone: Tercihini, Spring 2017 Michael Kors Collection’dan seçtiği siyah yün ceket ve siyah dar pantolonundan yana kullandı.



Princess Olympia of Greece: Defileye, MICHAEL Michael Kors Summer 2017’den çiçek işlemeli büyük beden denim ceket ve beyaz çizgili kazak ile katılırken, kıyafetini Spring 2017 Michael Kors Collection’dan gece çantası ile tamamladı.



Olivia Palermo: Tercihini, Spring 2017 Michael Kors Collection’dan seçtiği beyaz ipek kumaşlı bluz, siyah ipek etek ve Vachetta deri kemer ile tamamladı.



Sistine Stallone: Tercihini, Spring 2017 Michael Kors Collection’dan seçtiği mavi çizgili elbise, beyaz Hutton sandaletler ve siyah Sloan deri çanta ile tamamladı.



Gala Gonzalez: Defileye, Spring 2017 Michael Kors Collection’dan seçtiği kahverengi çiçek desenli ipek tulum, Vachetta deri kemer, Smith deri platform ayakkabılar ve Mia deri çanta ile katıldı.



Camille Charrière: Defileye, Spring 2017 Michael Kors Collection’dan seçtiği inci parlaklığındaki gri kaşmir kazak, beyaz çizgili etek ve pantolon ile katıldı.



Charlotte Groeneveld: Kıyafetinde, MICHAEL Michael Kors Spring 2017 koleksiyonundan siyah işlemeli boğazdan bağlanan bluz ve timsah derisi işlemeli mini eteği tercih etti.



Veronika Heilbrunner: Tercihini, Spring 2017 Michael Kors Collection’dan seçtiği kahverengi çiçek desenli ipek elbisesinden yana kullandı.



Chiara Ferragni: Kıyafetinde, Spring 2017 Michael Kors Collection’dan mavi renkli kaşmir kazak ve MICHAEL Michael Kors Summer 2017 koleksiyonundan beyaz jean tercih etti.





