Uyuşturucu şoku

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Justin Bieber'ın malikanesinde, polis tarafından arama yapıldı.

Justin Bieber'ın malikanesinde, polis tarafından arama yapıldı. Yapılan aramada yasa dışı uyuşturucu bulan polis, Bieber'ın yardımcılarından birini gözaltına aldı. Los Angeles bölge şerifinin sözcüsü Steve Whitmore, Bieber'ın, geçen perşembe akşamı Calabasas semtinde komşusunun evine yumurta attığı iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında, malikanesinin arandığını bildirdi. Bulunan uyuştucunun, kokain ya da ecstasy olduğu öne sürüldü ancak bu bilgi polis tarafından teyit edilmedi. Polis kesin sonucun, laboratuvar testlerinin ardından açıklanacağını duyurdu.