Yakın zamanda kayınvalide olmaya hazırlanan ünlü futbolcu David Beckham'ın karısı Victoria Beckham, sosyal medya hesabında yayınladığı bikinili fotoğrafıyla mankenlere taş çıkarttı.

Dünyaca ünlü futbol yıldızı David Beckham'ın eşi Victoria Beckham yakında kayınvalide oluyor. Yakında en büyük oğlu Brooklyn'i evlendirecek olan Beckham, Instagram hesabından sarı bikinisiyle çektiği fotoğrafları yayınladı. David Beckham ile olan evliliğinden 4 çocuk sahibi olan 46 yaşındaki eski şarkıcı, çektiği selfie fotoğrafları ile yine hayranlarının beğenisini topladı. Victoria Beckham her zamanki fit görüntüsüyle dikkat çekti.



HAVUZ KENARI POZLARIYLA GÜNDEM OLDU

Covid-19 salgını nedeniyle uzun bir süredir çocuklarıyla ABD'nin Los Angeles kentindeki malikanesinden çıkmayan Beckham, havuz kenarı pozlarıyla yeniden sosyal medyada gündem oldu.



OĞLU BROOKLYN EVLENİYOR

2011 yılında 3 erkek çocuğundan sonra bir kız dünyaya getiren Victoria Beckham, Spice Girls grubundan ayrılmasının ardından moda dünyasına damga vurmaya devam ediyor. Tasarımları ve kendi adına oluşturduğu markalarla büyük beğeni toplayan Beckham'ın, bu seksi pozları tam da büyük oğlu Brooklyn'in nişanlanmasının ardından yayınladı.





BROOKLYN: RUH EŞİM

21 yaşındaki Brooklyn, geçtiğimiz cumartesi günü Amerikalı model ve aktris Nicola Peltz ile nişanlandığını ilan etmişti. Brooklyn, Peltz için "O benim ruh eşim" diye bahsetmişti. Victoria Beckham da oğlunun sosyal medyadan yayınladığı "Yakında evleneceğimizi duyururum" cümlesini paylaştı. Brooklyn, cumartesi günü Instagram'dan şunları yazmıştı: "İki hafta önce ruh eşime benimle evlenip evleneceğini sordum ve o da bana evet dedi. Onunla nişanlandım Ben dünyanın en mutlu insanıyım. Dünyanın en iyi eşi ve bir gün babası olacağıma söz veriyorum. Seni seviyorum bebeğim." Sosyal medyadan da nişanlısı ile olan fotoğraflarını paylaşan Brooklyn en küçük kız kardeşi 9 yaşındaki Harper ile çok iyi anlaşıyor.