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Victoria's Secret'ın plaj yıldızı: Candice Swanapoel

Victoria's Secret 2014 plaj kataloğunu Candice Swanapoel ile hazırladı.
Victoria’s Secret 2014 plaj koleksiyonu, hazırlanan Plaj Kataloğu ile görücüye çıktı. Bu sene Plaj Kataloğu “ Melek Yolculukları” hikayesinden yola çıkılarak dünyadaki en büyüleyici plajlarda yapılan çekimlerle gerçekleştirildi. Serinin ilk kataloğu moda fotoğrafçısı Russell James ile Saint-Tropez, Fransa ’da gerçekleştirildi. Melek Candice Swanepoel ile yapılan çekimlerde model giydiği pembe Very Sexy Lei bikinisi ile kataloğun kapağında yer aldı.
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