Whitney Houston'ın kızı öldü!

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3 yıl önce kaldığı otel odasında ölü bulunan dünyaca ünlü sanatçı Whitney Houston'ın kızı Bobbi Kristina Brown hayatını kaybetti.

22 yaşındaki Bobbi Kristina Brown, 31 Ocak'ta Atlanta'daki evinde, küvetin içinde bilincini kaybetmiş halde bulunmuş ve hastaneye kaldırılmıştı. Annesi ve babası gibi şarkıcı olan Brown'ın beyninde hasar oluştuğu belirtilmişti.



Yakınları tarafından yapılan açıklamada, Brown'ın hayatını kaybettiği duyurularak, hastanedeki mücadelesi süresince kendisine destek veren herkese teşekkür edildi.