Wilma Elles, dönüşünü kutladı

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ABD'de podyuma çıkan Wilma Elles, önceki akşam sevgilisi Kerem Göğüş ile İstanbul'a gelişini kutladı.

ABD'nin prestijli moda haftalarından biri olan "Los Angeles Moda Haftası'na, Türkiye'den davet edilen Wilma Elles, dünyaca ünlü isimlerle podyumda yürüdü.

İstanbul'a dönüşünü Reina'da kutlayan, Elles ve sevgilisi Kerem Göğüş kısa süreli uzak kalmalarının acısını çıkarttılar. Çıkışta süper mini eteği ve güzelliği ile tüm bakışları üzerine toplayan Elles, gazetecilerin Los Angeles Moda Haftası'nda podyuma çıkması ile ilgili sorularına "Arada bir yenilik iyidir. Değişiklikleri seviyorum" dedikten sonra sevgilisi Kerem Göğüş ve arkadaşları ile arabalarına binerek uzaklaştılar.