Pop müziğin başarılı ismi Yalın, 4 yıllık aranın ardından hasretle beklenen ve umut dolu albümü “Bayıla Bayıla” ile yazı uzatmak için geliyor.

İlk albümünden bu yana birbirinden özel albümlere imza atan pop müziğin başarılı ismi Yalın, merakla beklenen yepyeni albümü “Bayıla Bayıla” 4 yıl aranın ardından sevenleriyle buluşuyor. Klarnetten, bağlamaya, kanundan, çelloya, birçok farklı enstrümanın şarkılara hayat verdiği “Bayıla Bayıla” albümü dinleyiciler için Eylül’de bile yazı yaşatacak.

11 şarkıdan oluşan albüm, enerji dolu hızlı şarkıların yanı sıra bir Yalın klasiği olan özel baladlardan oluşuyor. Tüm söz ve müzikleri Yalın’a ait olan albümün aranjmanları ise çıkış şarkısı “Tatlıyla Balla” parçasının müziğine de eşlik eden Özgen Akçetin ve Yalın’a ait.

BAYILA BAYILA