'Yardım edin eşimi öldürdüm'

'The Shield' dizisinde canlandırdığı polis karakteriyle tanınan ABD'li aktör Michael Jace eşini öldürdü

Yıllarca ekranlarda polis olarak tanındı. Şimdiyse katil oldu. 'The Shield' dizisiyle tanınan ABD ’li aktör Michael Jace eşini silahla vurarak öldürdü.



51 yaşındaki aktör daha sonra sağlık ekiplerini arayarak "Eşimi vurdum, yardım edin" dedi. Eve giden polisler, Michael Jace'ın 40 yaşındaki eşine birkaç el ateş ettiğini belirledi. Üstelik olay sırasında çiftin 10 yaşından küçük iki çocuğu da evdeydi. Michael Jace, tutuklanırken iki çocuğu akrabalarının yanına gönderildi.



Polis şimdi aktörün, 10 yıldır evli olduğu eşini neden öldürdüğünü belirlemeye çalışıyor. Çiftin maddi zorluklar yaşadığına dikkat çekiliyor. 2008'de sona eren 'The Shield' dizisinin ardından ekranlardan uzak duran Michael Jace'ın 1 milyon dolar borcunun olduğu belirtiliyor.



Oscar ödüllü 'Forrest Gump' filminde de rol olan Jace, 2002-2008 yıllarında 'The Shield', dizisinde canlandırdığı polis karakteriyle üne kavuşmuştu. 'The Shield' Türkiye 'de Karakol ismiyle 2011'de ekranlara gelmişti.