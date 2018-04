“Yaşamın en büyük imtihan kağıdıdır, evlilikte atılan imza”

Gülben Ergen'den aşk ayrılık ve boşanma üzerine...

Beyazcamın en güler yüzlü isimlerinden biri Gülben Ergen… Ne yaşıyor olursa olsun etrafına gülücükler saçıyor. Hiç mi üzülmüyor, hiç mi kırılmıyor peki? Kırılıyor elbette… Bir oyun oynayalım dedik; aşk, evlilik, ihmal, değersizlik, sadakat ve anne olma kelimelerini verdik Gülben Ergen’e. Bu kelimelerin onun için anlamını, kendi kalemiyle yazmasını istedik… İşte onun kendini sorgulama, içini dökme cümleleri... Bir çeşit hesaplaşma!



Evlilik...

Birbirinden bihaber bir yaşam sürer iki insan... Her şeyi farklıdır aslında her insanın, birbirinden farklı bakan gözleri gibi...

Yaşamın en büyük imtihan kağıdıdır evlilikte atılan imza…

Senden ayrıydım bugüne dek ama artık aynı çatı altında her an seninle yaşamanın tek dayanağı ‘aşk’ demektir evlilik...

Aşk olmadan evliliğe inanamasam da ben, var biliyorum.

O yüzden aşk evliliği üzerinden yapacağım değerlendirmelerimi.

Aşkın ilk olmazsa olmazlarından biri ‘gözü karalık’tır.

Gözün görmez ondaki sana uymayan değerleri, gözün görse gönlün örter üstünü.

Aşkın bir diğer olmazsa olmazı da onsuz olmayı du¨şu¨nememe halidir...

Hani benim sonum, sonsuzum cümleleri…

Renkli bir balonun içinde gökyüzünde dans etme halleri...

Evlilik...

Gelinlik...

Telaş...

Çevreye karşı ben evlendim madalyası...

Balayı...

Yeni bir hayat kurmak...



Aşk... Aşk... Aşk...

Sevgiyle kenetlenmek...

Saygıdan doğan bir sevgiyse bu, hep daha fazla şans veririm…

Sonra yeni bir şey girer hayatına; ‘alışmak’… Tüm bu güzellikleri yaşadıktan sonra nasıl olsa ‘o’, bana ait diye tüm hayaller cebe inince sıradanlaştırmak her şeyi.

Her gece yatağımda ‘nasıl olsa?’ diye düşünmek...

Seviyor beni duygusunun, dibe çöreklenen çapası...

Peki…

Yatağım benimse, çiçeğim misse, karnım toksa, o zaten varsa diye düşünmek bir ilişkinin ilk katilini çağırır kapıya.