Yaşar Kemal'e veda

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Yaşar Kemal bugün son yolculuğuna uğurlanıyor.

Ünlü yazar Yaşar Kemal, 28 Şubat Cumartesi günü tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 14 Ocak 2015'de solunum yetmezliği nedeniyle İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Yaşar Kemal yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı. Yapay solunum desteği uygulanan Kemal'in, çoğul organ yetersizliği de ortaya çıkmıştı. Kemal tedavi altına alındıktan 1.5 ay sonra, 92 yaşında hayatını kaybetti.



CENAZE BUGÜN

Türk edebiyatının çınarı Yaşar Kemal bugün son yolculuğuna uğurlanıyor. 1,5 aydır tedavi gördüğü Çapa’daki İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi’nde önceki gün 92 yaşında vefat eden yazar, bugün Teşvikiye Camii'nde öğlen kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’nda toprağa verilecek. Cenaze töreninden sonra, Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda, yakınları ve sevenlerinin gözünden Yaşar Kemal’in anılacağı bir tören düzenlenecek. 15.30’da başlayacak törende, açılış konuşmasının ardından saygı duruşunda bulunulacak. Kemal’in cenaze törenine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş, Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik başta olmak üzere çok sayıda siyasinin de katılması bekleniyor.



Zülfü Livaneli: "Ölümüyle de büyük ders verdi"

Yaşar Kemal'in eşine taziye ziyaretinde bulunan yakın dostu sanatçı Zülfü Livaneli basın mensuplarına şunları aktardı:



"Hep bu eve gelirdim. Yukarıda Yaşar ağabey beni karşılardı. Onun olmadığı bir eve geliyorum. Sabah uyandım ve ilk düşüncem şimdi 'Yaşar ağabey yok mu?' oldu. Bu inanılacak bir şey değil. 44 yıl her sabah, en azından telefonla konuştuktan ve buluştuktan sonra yok mu? Fakat şunu da gördüm ki hayatı boyunca örnek olan bir insan ölümüyle de büyük bir ders veriyor hepimize. Bugün baktım Türkiye'nin basını, tabii ki halkı yansıttığı için basını diyorum, sadece basın da değil halkı da o kadar büyük bir saygı ve o kadar büyük önünde eğilme var ki dünyanın hangi ülkesinde olur diye düşündüm. En ileri ülkelerde bir yazar vefat ettiği zaman Fransa'da Amerika'da İngiltere'de bunlar olur mu? Olmaz. Bu işte

bizim toprağımızın onun yeşerttiği dostluk ve kardeşlik havası. Bunu koruyalım diye düşünüyorum."



Gökçedam köyünden toprak getirildi

Yaşar Kemal’in, 1923 yılında dünyaya geldiği zaman Adana’nın, şimdi Osmaniye’nin ilçesi olan Kadirli’nin Gökçedam köyünün sakinleri de hemşerilerini kaybetmenin acısını yaşıyor. Yaşar Kemal için Gökçedam Köyü Camisi’nde sela verildi. Bugün Teşvikiye Camisi’nde cenaze namazı kılınırken, hemşerileri de aynı anda onun için saf tutup gıyabi cenaze namazı kılacak. Yaşar Kemal Çukurova Kültür Derneği Başkanı Mehmet Özer, Yaşar Kemal’in köylerinde defnedilmesini istediklerini, ancak vasiyetinin olduğunu öğrendiklerini belirterek, şunları söyledi: “Yaşar Kemal bu topraklara gelemedi. Biz de kendisinin doğup büyüdüğü bahçeden aldığımız toprakla yola çıkıyoruz. Bu toprağı mezarına serpeceğiz. Bu topraklarla beraber Yaşar Kemal’in mezarında çayır çimen yeşerecek, kendisi yeşerecek, ruhu şad olacak.”

