Yaşayan en seksi kadın: Penelope Cruz

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Hollywood'un ünlü oyuncusu Penelope Cruz, Esquire tarafından "yaşayan en seksi kadın" seçildi.

"Esquire" dergisine açıklama yapan İspanyol aktrist Penelope Cruz, hayatındaki en önemli şeyin ailesi olduğunu söyledi.



Javier Bardem (45) ile evli olan iki çocuk annesi ünlü oyuncu, evliliği hakkında yorum yapmayacağını açıklayarak, "Bu sadece bizi ilgilendirir" dedi.



Cruz, derginin şimdiye kadar bu ünvanı verdiği 11. isim oldu.

"Yaşayan en seksi kadın" ünvanı geçen yıl 29 yaşındaki Scarlett Johansson'a, daha önce ise Mila Kunis, Rihanna ve Angelina Jolie'ye de verilmişti.