Yeni albüm partisi

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Ceza, yeni albümünü Mama Shelter Teras’ta gerçekleştirilen lansman daveti ile kutladı...

Ceza, Esen Müzik etiketi ile yayınlanan ve satış listelerinde #1 sırada yer alan yeni albümü “Suspus”un lansman daveti için, önceki akşam Mama Shelter Teras’ın ev sahipliğinde katılımcılara unutulmaz bir gece yaşattı.? Orkestrası ile birlikte sahne alan Ceza açılışı, albümle aynı adı taşıyan “Suspus” isimli şarkı ile yaptı. Setlistin devamında ise, “Milyon Farklı Hikaye”, “Kime Anlatsam”, “Ne De Zor”, “Panorama Harem”, “Hasat Zamanı”, “Rapstar” “Holocaust”, “Savaş Çocukları” gibi, yeni ve önceki albümlerinden şarkılarını seslendirdi.

Lansmana katılanlar arasında; Ayben, Ayşe Özyılmazel, Emre Karayel, Gökhan Türkmen, Hepsi grubundan Eren Bakıcı & Yasemin Yürük, Meltem Cumbul, Multitap, Ömür Özdemir, Sattas, Sertab Erener gibi medya ve müzik dünyasından birçok ünlü isim vardı.