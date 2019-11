Suçlularla dolu şehrin yılmaz kurtarıcısı Batman’in belalısı Joker’i tanımayan var mı? İkonik karakter Joker, şimdiye kadar sahip olduğu hayran kitlesine yenilerini eklemek için geri dönüyor. Hem de bu kez daha iddialı.

Onu daha iyi tanımamız için kendi hayat hikayesini anlatmak üzere beyaz perdeye dönen efsanevi kötü, Heath Ledger ile özdeşleşmiş ve Jack Nicholson ile yıldızlaşmış bir karakter olarak hafızalarımızda yer edinmişti. Bu ay ise karşınıza Joaquin Phoenix ile çıkacak. Onunla Joker olarak tanıştığınıza memnun olacaksınız, emin olun!







Joaquin Phoenix, daha önce Her, Walk the Line ve The Gladiator filmleriyle tüm bakışları üzerine toplamış ve adından hayli söz ettirmişti. Belki de sinemanın kıymeti bilinmeyen yıldızlarından biri olarak bile kabul edebiliriz. Ödülden çok adaylığa sahip olan aktör, bu kez karşımıza beyaz perdenin ve çizgi roman dünyasının en ikonik karakterlerinden biri olan Joker ile çıkmak için tüm hazırlıklarını tamamladı. Phoenix, bu filmle kötü giden ödül şansını da yenebilir. Bu ay, Joker’i Joker yapan hikaye, dünya prömiyerini de gerçekleştirdiği 76. Venedik Film Festivali’nden Altın Aslan ödülüyle dönerek kendini çoktan ispatladı. Hakkında yapılan olağanüstü, parmak ısırtan, büyüleyici ve adanmış yorumlarıyla bizleri heyecanlandıran Phoenix, bu ay şüphesiz yıldızı parlayan ismimiz. Karizması ve yeteneğiyle radarımıza takılan esaslı bir isim… Gözümüz üzerinde yeni Joker! Bu kez de biz soralım: Why so serious?









Vizyon alarmı

Bu ay vizyona girecek onlarca filmden bazılarını sizin için seçtik. Hazır, havalar ‘tam sinema havası’ moduna dönüşürken daha iyi bir plan düşünemiyoruz. Vizyon alarmınız açık olsun, iyi seyirler!

4 Ekim

• Joker Suç, Gerilim

• Deux MoI Dram







18 Ekim

• Malefiz: Kötülüğün Gücü Macera, Fantastik

• Karakomik Filmler Komedi

• After the WeddIng Dram



25 Ekim

• Cinayet Süsü Komedi