Yetkin Dikinciler evlendi!

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Yetkin Dikinciler ile Aslı Orcan, Kuşadası'nda düzenlenen düğün töreniyle evlendi.

Son olarak "Muhteşem Yüzyıl" dizisinde "Kara Ahmet Paşa" karakterini canlandıran Yetkin Dikinciler ile Karadayı, Kurt Seyit ve Şura dizilerinde rol alan Aslı Orcan, Kuşadası Double Tree By Hilton Otel'de düzenlenen düğünle hayatlarını birleştirdi.



Çiftin nikahını Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı'nın kıydığı düğüne, şarkıcı Keremcem ile çok sayıda tiyatro ve dizi oyuncusunun da yer aldığı davetliler katıldı. Düğünde, Aydın doğumlu olan gelin Aslı Orcan, eşi ve arkadaşlarıyla zeybek oynadı.



(AA)