İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösteren şarkıcı Yıldız Tilbe, Twitter üzerinden ırkçı mesajlar paylaştı.
Şarkıcı Yıldız Tilbe'nin paylaştığı bu ifadeler tepki topladı. İşte Yıldız Tilbe'nin Twitter üzerinden paylaştığı mesajlar:
- israilin sonuna az kaldı sizi ne duvarlarınız nede ektiğiniz o ağaçlar kurtaramıycak size ölümde olmayacak şeytanın oğulları Amerika israil
- Allah hitlerden razı olsun bunlara az bile yapmış ne kadar haklıymış adamcaaz
- bu Yahudilerin sonunu gene müslümanlar getiricek Allahın izniyle az kaldı azz
- Allah ve kendi peygamberleri Musa a.s dahil bütün peygamberlere düşmanlar
- iftara nasıl az kaldıysa sizin sonunuzada o kadar kaldı dünyanın yaşı itabariyle
Tepki görünce açıklama yaptı
Bu sözlerinin ırkçılık olduğunun vurgulanmasından sonra bir açıklama yapan şarkıcı şunları yazdı:
- ben ırkçı değilim bütün ırkçılığı Allah yoketsin bakın ne haldeler kendilerinden başka millet inanç tanımayanların yaptıkları hak mı
- dünyanın heryerinde Müslümanlara zulüm var. birtane Amerikalı yada Yahudi varmı katledilen, ülkesi bombalanan milleti öldürülen
- her pislik bunlarda işte heryeri bunlar işgal eder elele arkalarından Avrupalılar destekler her türlü