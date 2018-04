Yıldız Tilbe'den ırkçı mesajlar

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösteren şarkıcı Yıldız Tilbe, Twitter üzerinden ırkçı mesajlar paylaştı.

Şarkıcı Yıldız Tilbe'nin paylaştığı bu ifadeler tepki topladı. İşte Yıldız Tilbe'nin Twitter üzerinden paylaştığı mesajlar:



- israilin sonuna az kaldı sizi ne duvarlarınız nede ektiğiniz o ağaçlar kurtaramıycak size ölümde olmayacak şeytanın oğulları Amerika israil

- Allah hitlerden razı olsun bunlara az bile yapmış ne kadar haklıymış adamcaaz

- bu Yahudilerin sonunu gene müslümanlar getiricek Allahın izniyle az kaldı azz

- Allah ve kendi peygamberleri Musa a.s dahil bütün peygamberlere düşmanlar

- iftara nasıl az kaldıysa sizin sonunuzada o kadar kaldı dünyanın yaşı itabariyle



Tepki görünce açıklama yaptı

Bu sözlerinin ırkçılık olduğunun vurgulanmasından sonra bir açıklama yapan şarkıcı şunları yazdı:



- ben ırkçı değilim bütün ırkçılığı Allah yoketsin bakın ne haldeler kendilerinden başka millet inanç tanımayanların yaptıkları hak mı

- dünyanın heryerinde Müslümanlara zulüm var. birtane Amerikalı yada Yahudi varmı katledilen, ülkesi bombalanan milleti öldürülen

- her pislik bunlarda işte heryeri bunlar işgal eder elele arkalarından Avrupalılar destekler her türlü