Yılın ilk aşk bombası

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Geçen yılın son günlerinden bu yana birlikte oldukları hakkında söylentiler yayılan Sean Penn ve Charlize Theron sonunda birlikte görüntülendiler.

Son iki haftadır gazetecilerle köşe kapmaca oynayan Sean Penn ve Charlize Theron, önceki gün Hollywood'da birlikte objektiflere akıldı. Martin Scorsese'nin yeni filmi The Wolf of Wall Street'i izleyen Oscar ödüllü iki oyuncu çıkışta flaşlar patlayınca ellerini ceplerine sokup başlarını öne eğerek yollarına devam etti. 53 yaşındaki Penn ile 38 yaşındaki Theron'un bir süredir birlikte olduğu konuşuluyor.