Yılın selfie'si gerçek mi?

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86. Oscar ödül töreninde Ellen DeGeneres'in çektiği selfie'nin sahte olduğu iddia edildi

86.'sı düzenlenen Oscar Ödül töreni pek çok renkli ana sahne oldu. Ama gecenin en büyük sürprizi Sunucu Ellen DeGeneres ve yakışıklı oyuncu Bradley Cooper'ın Angelina Jolie, Brad Pitt,Jennifer Lawrence,Julia Roberts,Merly Streep ve Jared Leto gibi isimlerle çektiği ''selfie'' fotoğraf oldu. Fotoğrafı twitter hesabından paylaşan Degeneres anında binlerce retweet ve favori aldı. Yılın selfiesi olarak nitelendirilen fotoğraf elden ele dolaşırken kulislerde fotoğrafın viral, yani reklam amaçlı olduğuna dair dedikodular dolaşmaya başladı. Nedeni ise Ellen DeGeneres'in telefonu olan Samsung Note III'ün hemen hemen tamamının kareyi yayınlayan diğer basın kanallarında görünmesiydi.

Fotoğraf gerçekmidir değilmidir bilinmez ama uzun süre konuşulacağı kesin.