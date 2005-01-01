Türk sinemasının ünlü isimlerinden Yılmaz Köksal tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.





4 gün önce Sultanbeyli'deki özel bir hastaneye kaldırılan 76 yaşındaki Köksal, yoğun bakımda tedaviye alındı. Durumu akşam 20.30 sıralarında kötüleşen Köksal, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.1939 yılında Kırşehir'de doğan Yılmaz Köksal, Tophane Sanat Enstitüsü'nde okudu. Tunç Başaran'ın sinemaya uyarladığı, Orhan Kemal'in "Murtaza" eserinde "Dubara" rolünü oynayarak sinema tarihine geçen sanatçı, uzun süre ikinci derece rollerde oynadıktan sonra, 1970'de Çetin İnanç'ın yönettiği "Çeko" filminde başrole yükseldi. Yılmaz Köksal, 1965'ten 2005'e kadar 180'in üzerinde filmde oynayan sanatçı, "On Korkusuz Kadın", "Çalıkuşu", "Beş Fındıkçı Gelin", "Malkoçoğlu", "Şeyh Şamil", "Kan Davası", "Asılacak Kadın", "Leyla ile Mecnun", "Kardeş Kurşunu", "Yahşi Batı", " Adanalı" ve "Zagor" gibi filmlerde rol aldı.