Yüzüne tükürdü

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Brad Pitt, aktör Zach Galifianakis'in absürt komedi tadında hazırladığı talk show'a konuk oldu.

“Bronz tenini korumak senin için zor olmuyor mu? Karının gölgesinde yaşadığın için” sorusu üzerine Pitt'in gülmemek için kendini zor tuttuğu ve sinirli bir şekilde sakız çiğnediği görülüyor. Galifianakis, ardından Aniston'ın başrolünde oynadığı ünlü komedi dizisi Friends’teki rolüne atıfta bulunarak sorular yöneltiyor. Pitt ise bu soruların hepsini cevapsız bırakıyor. Programın sonunda, “İnsanların görünüşüne fazlasıyla odaklanıp senin sadece berbat bir aktör olduğunu fark etmediklerini düşünüyor musun” sorusu üzerine Pitt, ağzındaki sakızı Galifianakis’in yüzüne tükürüyor.