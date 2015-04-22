Zeki Alasya hayatını kaybetti

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Usta sanatçı Zeki Alasya hayatını kaybetti

Türk sinema ve tiyatrosunun en ünlü oyuncu ve yönetmenlerinden Zeki Alasya vefat etti. Ünlü tiyatro ve sinema sanatçısı Zeki Alasya tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Zeki Alasya'nın ölümü sanat camiasını yasa boğdu. Alasya, karaciğer hastalığı sebebiyle 22 Nisan 2015 tarihinden beri Koç Üniversitesi Hastanesi’nde tedavi görüyordu. Hastaneden yapılan açıklamada, "Karaciğer hastalığı sebebiyle 22 Nisan 2015 tarihinden beri tedavisi devam etmekte olan Zeki Alasya bugün saat 10:32'de vefat etmiştir" denildi. 18 Nisan 1943 doğumlu olan Alasya 72 yaşındaydı...