Zeynep Beşerler'in seyahat sırları!

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Zeynep Beşerler’in seyahat sırlarını merak ediyor musunuz? O halde buyrun... Yazı: Selin Kılıç / Seninle

Yanımda kremlerim olmadan asla seyahate çıkmam. Çünkü cildim çok kuru. Uçakta cam kenarında otururum, aksi halde rahat edemem. Cam kenarında o kadar rahat ediyorum ki, hemen uykuya dalıyorum. Bu yaz Yunan Adaları’na gidiyorum. İlk gidişim değil adalara. Fırsat buldukça gidiyorum. Çünkü adalar çok keyifli ve denizi çok güzel. Saraybosna’da 2.5 yıl yaşadım. Orası gerçekten herkesin görmesi gereken, mimarisi çok güzel bir şehir. Bir insanlık dramına sahne olmuş olması da bu şehrin beni her gidişimde duygulandırmasına neden oluyor. seyahat süresince cildime özen gösteririm. Tercihim Kiehl’s ürünleri…

