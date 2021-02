Kendall Jenner kimdir? 36 cümlede Kendall Jenner

2 / 11

Kendal Jenner, ailenin popüler realite televizyon programı Keeping Up With The Kardashians'da ilk kez şöhretin tadına vardı. Kariyerine modellikle devam eden Jenner; Forever 21 için reklam kampanyasında göründükten kısa bir süre sonra büyük uluslararası tasarımcılar ve dergiler için podyumda yerini aldı.