Kendall Jenner kimdir? 36 cümlede Kendall Jenner
Kendall Jenner, birlikte olduğu NBA oyuncusu Devin Booker'la paylaştığı ilk fotoğrafın ardından bir kez daha gündemde... Peki, boyu, kilosu, yaşı, yaşamı, burcu çok merak edilenler arasında yer alan; dergilere kapak olan fotoğraflarıyla şov dünyasının ilgiyle izlenen ismi Kendall Jenner kimdir?
Bu galeride son günlerin gündemdeki ismi Kendall Jenner'ın biyografisine bakıyoruz: İşte şov dünyasının gözde ismi Kendall Jenner'ın serüveni, yaşı, boyu, kilosu, burcu, merak edilenleri...
Kendal Jenner, ailenin popüler realite televizyon programı Keeping Up With The Kardashians'da ilk kez şöhretin tadına vardı. Kariyerine modellikle devam eden Jenner; Forever 21 için reklam kampanyasında göründükten kısa bir süre sonra büyük uluslararası tasarımcılar ve dergiler için podyumda yerini aldı.
Kısa sürede moda endüstrisinin en çok talep gören ve en çok kazandıran modellerinden olacaktı... Kardeşleri gibi o da sosyal medyanın en etkili isimlerinden ve en iyi moda e-ticaret influencerı olarak kabul ediliyor. Jenner çok geçmeden kendi giyim, aksesuar ve makyaj markalarını da satışa sunacaktı...
KENDALL JENNER KİMDİR? BOYU, KİLOSU, YAŞI...
Peki, öncelikle podyum ve şov dünyasına uzak olanların bile dönem dönem merak ettiği Kendall Jenner kimdir? 3 Kasım 1995 doğumlu Kendall Jenner bir manken, influencer ve popüler "Keeping Up With The Kardashians" şovunda yer alan ünlü Kardashian / Jenner kardeşlerden biri...