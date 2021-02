Menajerimi Ara oyuncuları Ahsen Eroğlu ve Deniz Can Aktaş'tan eğlenceli soru cevap oyunu

HELLO!'nun 14 Şubat için hazırladığı Love Issue’nun kapak yıldızları Menajerimi Ara dizisi oyuncuları Ahsen Eroğlu (Dicle) ve Deniz Can Aktaş (Barış)... Geniş bir hayran kitlesine sahip olan Eroğlu ve Aktaş sıcacık bir video ile de karşımızda... HELLO!'nun bugün Instagram ve Youtube hesaplarından yayınladığı videoda iki genç oyuncu eğlenceli bir soru-cevap oyununa katılıyor... İşte Ahsen Eroğlu ve Deniz Can Aktaş'ın o videosu:

Ahsen Eroğlu'nun Ekim ayında Elele Dergisine verdiği röportaja da bakabilirsiniz:

HELLO! BACKSTAGE

İki genç oyuncu HELLO! dergisinin Şubat sayısına da kapak olmuştu. Ahsen Eroğlu, röportajda, "Seyirci gözüyle ikisinin aşkını izlerken, her şeyi bilmeme rağmen yine de yüzüme bir gülümseme konuyor.” diyor. Deniz Can Aktaş ise şu yorumu yapıyor: “İşi severek yaptığımız için bu motivasyon hem bize hem de ekibe çok yansıyor. Çalışma zamanı çok disiplinliyiz, eğlence zamanında ise anın tadını çıkarmayı iyi başardığımızı düşünüyorum.”