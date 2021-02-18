Mert Fırat'tan 600 cam kırığının üzerinde çılgın deney

Türkiye'nin yeni dijital platformlarından EXXEN'de yayınlanan Akıl Oyunları programı ünlü konuklarını ağırlamaya devam ediyor. Akıl Oyunları’nın 7. bölüm konuğu Mert Fırat ve Volkan Yosunlu oldu.

600 adet kırık cam şişe ve 6 metrelik bir köprü…

Kaybeden ekip çıplak ayakla karşıya geçmek zorunda…

Mert Fırat ve Volkan Yosunlu ile bu adrenalin dolu anları izlemek için ⬇️https://t.co/KwrecmthlA’a gir, üye ol ve hemen izle! 💛@kivancveburak @mert__firat pic.twitter.com/WRoD0DLUBp — Exxen (@exxentr) February 12, 2021

Şimdilerde Nurgül Yeşilçay'la birlikte Kefaret dizisinde başrolü paylaşan oyuncu Mert Fırat, 600 adet cam kırığından oluşan 6 metrelik köprüde çıplak ayakla yürüdü.

Fırat, programın bir bölümünde başından geçen komik bir olayları da anlattı.