Paris Hilton'a doğum gününde diz çöküp böyle evlenme teklifi etti

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PARİS HİLTON'A DİZ ÇÖKÜP EVLENME TEKLİFİ ETTİ

Doğum günü kutlaması için Paris Hilton’u özel bir adaya götüren Carter Reum, diz çöküp evlenme teklifi etti. Reum, evlilik teklifi sırasında Hilton'a elmas bir yüzük hediye etti. People dergisine göre Hilton,13 Şubat’ta evlenme teklifine ‘evet’ dedi.