Zor projelerin mimarı
Röportajlar O mesleğinin öncü isimlerinden. Son olarak Erzincan’da kurduğu Mehmet Ali Bey Pr...
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