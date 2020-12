Tiyatro sahnesinin tozunu yutan bir yetenek. Beyaz perdedeki ilk tecrübesinde bir korku filminin başrolünde kendini ispatlayan bir isim. Işığıyla gözlerimizi kamaştıran Berrak Öztekin’i yakından tanısanız çok iyi edersiniz. Çünkü önümüzdeki yıllarda beyaz perde, televizyonda ve tiyatro sahnesinde onu daha çok göreceksiniz!

1. İlk oyunculuk deneyimim: Anton Çehov’un Vanya Dayı oyununda Sonya karakteri.



2. Favori repliğim: Inglourious Basterds’dan “Marcel, burn it down.”



3. Hayatımı değiştiren söz: “Zhuang Tzu düşünde bir kelebek olduğunu gördü, ama uyandığında, düşünde kendini bir kelebek olarak gören bir insan mı, yoksa düşünde kendini insan olarak gören bir kelebek mi, olduğunu bilemedi.”



4. En iyi ve en kötü tarafım: Merhamet ve kararsızlık.



5. Unutulmaz bir film: Dirty Dancing.



6. ‘Keşke ben oynasaydım!’ dediğim rol: The Immigrant filminde Marion Cotillard’ın canlandırdığı Ewa Cybulska rolü.



7. ‘Orada olacağım!’ dediğim yer: Bir gün mutlaka ödül aldığım bir sahnede olacağım.



8. Role hazırlanırken uyguladığım metot: Metotlara kendimi bağlamam. Ezberi bitirdikten sonra mimik çalışırım.



9. Her sahneye çıktığımda şöyle hissederim: ‘İşte, ait olduğum yerde, evimdeyim’ diye düşünürüm.



10. Oyunculuk bence şuna benziyor: Yetenek, bilgi birikimi ve mesleğe duyulan tutkunun toplamı.



11. Son rol aldığım yapım: Araf 4 Meryem filminde Meryem karakteri.



12. Yaşadığımı en çok hissettiren an: Beyaz perdede kendimi ilk gördüğüm an.



13. Bıkmadan dinlediğim şarkı: Daft Punk-Instant Crush.



14. Baş ucu kitabım: James Joyce-Ulysses.



15. O anı yaşamak isterdim dediğim an: Cumhuriyet’in ilanında Atatürk’ü görmek isterdim.



16. Hayatımın dönüm noktası: İstanbul’a ilk gelişim.



17. Beş yıl sonra şu noktada olacağım: Kariyerimi sağlamlaştırarak yoluma devam ediyor olacağım.