20 kelimeyle Ece Çeşmioğlu

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Bu kızın yüzünü çocukluğundan beri biliyor olmanız, onu tanıyor olduğunuz anlamına gelmiyor. ‘Yaz’ın Öyküsü’ ile çıkış yapan ekranların sofistike güzeli Ece Çeşmioğlu’nun siyaha bürünmüş haliyle içindeki seksi kadını ortaya çıkarırken, ona verdiğimiz kelimelerle gerçek kimliğine doğru yol aldık!

Röportaj ve Styling: Aslıhan Sever

Fotoğraf: Nurdan Usta



1.Eğitim

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda tiyatro okudum. Hayalimdi orayı kazanmak. Orada okuduğum için şanslı hissediyorum.



2.Aile

Ailemle aram iyidir. 24 yaşındayım. Mutlu bir çocukluk yaşadım diyebilirim. Yaz’ın tam tersi yani... Bu yüzden hep onunla empati kurmaya çalıştım. Çünkü benim yaşadıklarımdan çok uzak bir aile yaşantısı var...



3.Oyunculuk

Küçükken annemlere sürekli taklitler yaparmışım. Annem de “Bu kızda bir şey var” dedi herhalde, beni ajansa yazdırmış. İyi ki de yapmış. Sonra ben zaman geçtikçe oyuncu olmaya, bu işin okulunu okumaya karar verdim. İyi ki de yönlendirmişler beni diyorum.



4.Değişim

Sanırım seyircinin gözünün önünde büyüdüm ve ister istemez eski zamanlarla kıyaslama yapıyor insanlar. Hani olur ya bayramlarda, özel günlerde, uzun zaman sonra karşılaştığınız akrabalarınız inanamaz değişiminize ve kabullenemez büyüdüğünüzü... Onların gözünde sabit bir yaşta kalır, hiç büyümezsiniz. Seyirci de böyle hissediyor sanırım...



5.İçindeki kadın

İçim dışım birdir aslında. Oynamam. Doğalım. Bu rol yaparken de yakalamaya çalıştığım bir durum. Doğallık ve samimiyet... Neysem, o olmak. Fazlası değil.



