Hakkındaki bilgilerimiz net: Şarkılarının her biri hit, açıklamaları olay, Instagram takipçisi 5.1 milyon. Yakında okul açıyor. Hala ‘annem ne der!’ diye düşünerek hareket ediyor...

Röportaj: Filiz Şeref

Fotoğraf: Lara Sayılgan

Ve Demet Akalın, müzik hayatında 20’nci yılını Rakipsiz adını verdiği yeni albümü ile kutluyor. Diyelim ki Avrupalı... Her bir şarkısı listelerde ilk sıraya yerleşiyor. Ülkesinde en çok satan albüm onunki! Takipçi sayısı ülkesindeki ünlüleri epey sollamış. Açık ara yılda en çok konser veren şarkıcı... Dijitalde en çok dinlenen ve indirilen isim de onunki. Rol kesmeden olanca doğallığıyla basında yer alıyor. Kendince bir stili var. Ve en çok fanı olan da kendisi... O şarkıcı hakkında ne düşünürsünüz? “Tek amacım, daha fazla sevilmek ve şarkılarımın daha çok insana ulaşması” diyen Akalın, sosyal medyada kötü bir şey yazan olursa, “Tanısan çok seversin aslında!” diyor. Öyleyse, gerçekten tanıma zamanı!

Demet Akalın gibi her şeye sahip görünen bir kadının ne gibi hayalleri vardır geleceğe dair, insan merak ediyor...

Dışarıdan bakıldığında ‘acaba bu kadının ne hayalleri vardır?’ diyorsun değil mi? Ama aslında tüm yaptığın çoluk çocuğunu düşünmek, eşini düşünmek, işini düşünmek... Acayip bir hengame içindeyim şu sıralar. Bazen düşünüyorum, ‘Acaba kocama az mı vakit ayırıyorum’ diye mesela. Sevdiklerime ayıracağım vakitlerin paylaşımını yapmaya çalışıyorum; hepsi bu. Çocuk olduktan sonra hayat görüşünü bırak, hayatın değişiyor.

Şu sıralar günleriniz nasıl geçiyor?

Sabah Hira kalktığı andan itibaren ‘bugün nereye götürsem de onu eğlesem?’ diye düşünüyorum. Her sabah ‘anne nay nay’ şeklinde... Ben de ‘bugün ne yapacağız ve stüdyo günlerini nasıl ayarlayacağım?’ şeklindeyim haliyle...

Ne çok konuşuluyor, ne çok seviliyor, ne çok eleştiriliyorsunuz... Neden hep göz önündesiniz?

Evet hep göz önündeyim çünkü normal insanlar gibi yaşıyorum. Bunun ucu magazine değiyor haliyle çünkü bir yere gittiğim zaman kaçayım demiyorum. Bir çiftlik evine kapanayım gibi bir durumum yok. Magazincilerle mankenlikten beri süregelen bir yol arkadaşlığım var sonuçta. Hiçbir zaman onlara karşı ‘çekmeyin’ gibi bir söylemim olmaz. Gerçi bazen çok samimi olduğumda ertesi gün haberin başka bir şekilde çıktığını görebiliyorum ama çok da kafaya takmıyorum. Benim tek endişem, yanlış anlaşılmak. Onun dışında hiçbir sıkıntım yok. Tek amacım, daha fazla sevilmek ve şarkılarımın daha çok insana ulaşması. Sosyal medyada biri kötü bir şey yazınca mesela, hemen diyorum ki; ‘Tanısan çok seversin aslında!’

Peki adınız anıldığında, özellikle de bu sıralar, konu neden hep bir şekilde paraya geliyor?Para mevzusunu artık gırgıra vurdum ama galiba insanların ciddiye aldığı zamanlar olabiliyor ve yanlış anlaşılıyor olabilirim. ‘Sonradan görme’ diyorlar; her zaman söylüyorum, küçük bir yerden geldiğim için, evet görmedim. Ben her zaman şükreden ve geçmişini unutmayan biriyim. Gölcük’e ayda bir defa gitmezsem fenalaşan bir insanım. Ailemin üstünde gölge gibiyim. Her ailenin bir büyüğü vardır, benim bütün sülalemin büyüğü benim. Mesela biri evleniyor, yemeğin süsüne kadar ilgileniyorum. Ben ilgilenmezsem güzel olmayacakmış gibi geliyor, mutlu olmayacaklarmış gibi hissediyorum. Şimdi bakın sanat camiasına, ailesini ya da anne-babasını bir şekilde geri plana iten veya onlardan kendini soyutlayan insanlar var. Ama onların başarı yolu tıkanıyor; çok büyük filmler de yapsalar, ödüller de alsalar... Ben hala annemden korkuyorsam, bu bir saygıysa ve ben hala bir şey olduğunda ‘eyvah annem duyar’ diyebiliyorsam, o zaman Allah bana tabii ki daha güzel yollar açar. Ben buna inanıyorum, böyle büyüdüm, böyle yetiştirildim. Kızımı da öyle yetiştirmeye çalışıyorum.