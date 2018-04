2013'ün öne çıkan adımları

2013 her anlamıyla Y kuşağının yılı oldu! Biz de Y kuşağının bu sene öne çıkan isimleriyle bir araya geldik.



Röportaj: Sinem Gürleyük

Fotoğraf: Hakan Adil/Santral

Styling: İrem Akalın



Güzel, bahtsız, zor, acı, mutlu, farklı, huzurlu… 2013’ün izleri herkesin hayatında farklı bir anı, farklı bir tat bıraktı. Ama kadınların hak ve özgürlükleri açısından bu senenin çok iyi geçtiğini söylemek pek mümkün değil. Tartışılmayan yerimiz kalmadı! Ama her şeye rağmen tek başına ayakta duran, kariyerleri için mücadele eden yepyeni isimler girdi hayatımıza. 2013 her anlamıyla Y kuşağının yılı oldu! Biz de Y kuşağının bu sene öne çıkan isimleriyle bir araya geldik.



Derya Şensoy

Aileden oyuncu!

Ferhan-Derya Şensoy’un kızı Derya Şensoy da aile geleneğini bozmadı ve oyunculuk dünyasına adım attı. ‘Doksanlar’ dizisinde izlediğimiz Şensoy, oyunculuk konusunda kendini sert bir dille eleştirenlere karşı biraz tepkili; “Benim oyunculuğumu eleştirecek gerçekten çok önemli insanlar var hayatımda” diyor.



İllüstrasyon eğitimi aldın ve şu anda oyunculuk yapıyorsun. Bunu tercih etmendeki en önemli sebepler nelerdi?

Zaten tiyatroyla büyüdüm. Anne-babadan sadece bunu görüp bir insanın oyunculuk yapmak istememesi çok zor bir şey aslında. Ablam Ferhan’ın bunu kendine itiraf etmesi ve kabullenmesi daha kısa sürdü benimki daha uzun… Bir de oyunculuğu deneyeceksem şimdi denemeliydim. 30 yaşıma geldiğimde değil.

‘Doksanlar’ dizisinde seni en mutlu eden şey ne?

Oyuncuları!

O dönemden bugüne neyi transfer etmek isterdin?

İlişkileri getirmeyi isterdim. Şu anda çok teknolojik ve sanal yaşıyoruz. İletişim kurma biçimimiz neredeyse artık konuşmamak üzerine.

Evde diziyle ilgili nasıl yorumlar yapılıyor?

En ağır eleştirileri tabii ki annem, babam ve ablamdan duyuyorum. Daha yolun çok başındayım. Çalışmadan olacak bir şey değil bu. İnsanlar da çok sert eleştiriler yapıyorlar aslında. Evinde televizyon izleyen avukat amca Twitter üzerinde oturduğu yerden oyunculuğumu eleştirebiliyor. Bu da bana komik geliyor. Çünkü ben onun avukatlığını eleştirmiyorum.

Göz önünde bir iş yapıyorsun ama…

Öyle sert şeyler yazıyorlar ki bazen kalkıp ‘gel kendin oyna o zaman’ diyesim geliyor. Eleştiriye de elbette kapalı değilim ama şunu da unutmamak lazım; benim oyunculuğumu eleştirecek gerçekten çok önemli insanlar var hayatımda. Twitter üzerinden kendilerini yormalarına gerek yok.

Adın Tolga Güleç’ten Çağatay Ulusoy’a kadar farklı isimlerle aşk dedikodularına karıştı… Kim var hayatında? Şu anda aşık mısın değil misin?

Değilim! Hayatımda dokuz aydır kimse yok zaten. Bu kadar yazılıp çizilmesine anlam veremiyorum ve artık sorgulayamadığım bir noktaya geldi. Gerçekten aşık olsam ve bir erkek arkadaşım olsa, bunu saklamanın büyük ayıp olacağına inanıyorum. Eğer biriyle bir ilişki yaşıyorsam ve onunla eğlendiğimiz mekanı ayrı ayrı terk ediyorsam, ya o insandan utanıyorumdur ya da başka çirkin bir şey vardır. Ve ben böyle biri değilim.

2014 için aldığın kararlar var mı?

Ben öyle her sene yeni kararlar alan bir tip değilim. Bence artık dünya adına barış dilemenin ötesinde bir aksiyona girmememiz gerektiğini düşünüyorum.