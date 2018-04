Oyunculuk onun için yaşama tutkusu, ömrünün sonuna kadar bu şekilde var olmak istediğini söylüyor. En büyük korkusu kalp kırmak, ah almak! Kendini tadında bir romantik, aşkı da disiplinli bir disiplinsizlik hali olarak tanımlıyor.

İnsanların karakterleri hakkında önemli ipuçları veren durumlar vardır; gerçeğe en yakın hallerinin kendini belli ettiği durumlar yani… Kendi gibi olmayanlara karşı nasıl davrandıkları, güç, iktidar, şan şöhret duygularıyla nasıl başa çıktıkları, empati kurma yetenekleri, zor şartlara uyum sağlama yetenekleri, kısacası kendini var etme şekilleri gibi… Bunlardan en az birine karşı bile direnç gösterebilmenin önemini anladığınız anlar da vardır tabii, bir şubat sabahı Rumelifeneri’nde 4 derece soğukta ve nefes kesen rüzgarın gözlerini yaşartmasına rağmen objektife inatla bakan Gökhan Alkan’la bir çekimde olmak gibi. Muhteşem Yüzyıl’la tanıyıp sevdik onu. Kocamın Ailesi, Gurbette Aşk Bir Yastıkta ve Her Şey Yolunda Merkez gibi dizilerle iyice ısındığı oyunculuk kariyerinde Seviyor Sevmiyor dizisiyle ekranlara geldi son olarak. Fanatik hayran kitlesi heyecanla bekemede!



1- Müjdat Gezen Tiyatrosu’nda iki sezon oynadıktan sonra kendi tiyatronuzu kurduğunuzu biliyoruz. Neler yapıyorsunuz şu an?

Kendi tiyatromda iki oyun çıkarıp bir yıl boyunca oynadık, sonra Her Şey Yolunda Merkez dizisine başlayınca yoğun temponun içine girip maalesef tiyatromu arkadaşlarıma devretmek zorunda kaldım.



2- Sahneye çıktığınız ilk günü hatırlıyor musunuz, neler hissetmiştiniz?

Hatırlamaz olur muyum! Çok büyülüydü. Sahnedeyim. Hazırız, bekliyoruz. Dekor kırılmış, kaynak yapılması lazım, teknik sorumlumuz başka bir işle ilgileniyor ve oyunun başlamasına 10 dakika var. Kimse anlamıyor tabii, herkes sanatçı. Ben üniversitede öğrenmiştim, hemen aldım, hallettim. Herkes şaşırdı ama perdenin arkasında seyirciler oturuyor, heyecanla bizi bekliyor ve konuşmalarını, sesleri duyuyorum. Çok güzel hissediyordum, sonra anın keyfini çıkarmaya başladım. Dedim ki kendime; yıllardır hayalini kurduğun, olman gereken yerdesin, yaşa. O gün bugündür aynı heyecanla yaşıyorum ve sete de aynı heyecanla gidiyorum.



3- Tiyatro oyunculuğundan dizi oyunculuğuna geçiş süreci nasıl oldu?

Tiyatro oyunculuğu yaparken aynı dönem arkadaşlarımın kayıtlı oldukları ajanslar vardı, onlardan gittikleri dizileri, reklam görüşmelerini öğreniyordum, bazen yalnız, bazen onlarla beraber gidip seçmelere katılıyordum. O heyecanlı ama yorucu seçmelere gidip gelme ve geri dönüş bekleme döneminde hiç yılmadım ve hep en iyisini yapmak için çalıştım. Küçük düşünmedim, küçük hayaller kurmadım, büyük oynadım, o yüzden bana şaşıran çok arkadaşım vardı ama kulak asmadım. Sonunda Türkiye’nin en iyi projelerinden Muhteşem Yüzyıl’da konuk oyuncu olarak kamera karşısına geçtim, ondan sonra da güzel ve tempolu dizi süreci başladı.



4- Oyunculuğa dair hedefleriniz neler?

Oynamayan yani rol kesmeyen, duyguları yaşayan ve yaşatan bir aktör olarak ömrümün sonuna dek bu şekilde var olmak. Çünkü böyle yaşama tutkumun kaynağı, psikolojik olarak zevk alıyor olmam. Yarışım kendimle. Tek hedefim en iyi olmak.



5- Dizilerden ya da sinemadan oyunculuğunu çok sevdiğiniz ya da kendinize rol model olarak aldığınız isimler var mı?

Çok var ama isim verip ruhuma onların daha önceki performanslarından etkilenmiş de yapmış yaftasının yapıştırılmasını istemiyorum. Bu arada bunu hisseden sevenlerim bir şekilde ulaşıp, doğru benzetmeleri yaptıklarında çok heyecanlanıyorum. Bence insanlar hayatta yakaladıkları heyecanları ve güzel anları harcamamalı, o yüzden bana özel kalsın.



6- Takip ettiğiniz yabancı diziler var mı? Hangi tür dizileri izlemeyi seversiniz?

Son iki ve başarılı olmuş projem bilindiği üzere Güney Kore uyarlamasıydı ve 2016 yılında Güney Kore’den özel ödüle layık görüldüm. Bu sebepten yola çıkarak onların sosyokültürel yapılarını, psikolojilerini, tepkilerini incelemek adına Güney Kore dizilerini izliyorum.



7- Sinirli, üzgün ya da mutsuz olduğunuz anlarda sakinleşmek, rahatlamak için neler yaparsınız?

Hayata ve canlılara karşı saygılı, sabırlı ve sakin bir yaklaşım içindeyim. Böyle yaşamayı ve yaşatmayı seviyorum. Derdim insan olabilmek. Bu kavgayı verirken uçlarda olduğum anlarda kol kırılır yen içinde kalır atasözünü hatırlamaya çalışıp yastık, yorgan yumruklamak, alabildiğine fütursuzca koşmak, avazım çıktığı kadar bağırmak gibi yöntemlerim var. Başkasına zarar vermektense kendimle bu işi çözmem gerektiğini düşünenlerdenim. Çünkü insan ne yaparsa kendine yapar. Her şeyi özelimizde yaşayıp, başkalarına yansıtmamalıyız. Bir de 10’a kadar sayma yöntemi var tabii, derin nefes alıp vermek bayağı etkili, aklın çalışması lazım.



8- Sizi en çok ne mutlu eder?

Sağlıklı olmak. Büyük pencereden bakarsak; yeni bir ülke ya da şehir görmek, gezmek, tanımak. Yeni yemekler yemek ve yeni insanlarla tanışmak. Küçük samimi penceremden bakacak olursak evimizde akşamları ailecek çay içip, sohbet etmek.



9- En büyük korkunuz ne?

Kalp kırmak, ah almak, birinin hakkını yemek; Allah yaşatmasın.