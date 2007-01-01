Usta bir tiyatro oyuncusu olmanın nitelikli tavrını kuşanan, son dönemin flaş dizisi Fi’de izlerken inandırıcılığına hayran bırakan Tülay Günal ile ilgili intiba insanda saygı uyandırması. Onu dinlemek, hayatı farklı bir pencereden görmek için vesile oluyor... 30 soruda kendisini yakından tanıdık.

Röportaj: Gülru İncu

Fotoğraf: Serhat Hayri

Styling: Aslıhan Sever

Saç: Akın Ünal

Makyaj: Alp Kavasoğlu

Fotoğraf Asistanı: Burak Elmalı

Styling Asistanı: Sudenaz Tuğcu, Süeda Kaya



Azra Kohen’in Fi, Çi, Pi adlı kitaplarının uyarlaması olan Fi dizisinde Eti karakterini canlandıran Tülay Günal, bir tiyatrocu olmanın tüm deneyim, enerji ve en önemlisi getirdiği profesyonellikle ekranda takdirle izlemekten kendinizi alamadığınız tatta bir oyunculuk sergiliyor. Tabii bugüne kadar tiyatronun neredeyse her türünde hem de önemli oyunlarda sahneye çıkan bir oyuncu için çantada keklik bir rol olarak nitelendirilebilir Eti. Yine de sahnede bir karakter yaratmanın tadını alan her oyuncu için cazibesini koruyan bir karakter olmuş Günal için. “Eti’yi canlandırmanın benim içim en cazip tarafı; önceden kestirilemez oluşuydu. İşin realizasyon kısmı ise çok zevkli ama çok da sancılı. Sahici ve inandırıcı olmak işin en zor tarafı” diyor rolünü anlatırken. Çekim gününden bir gece önce, birkaç saatini hastanede geçirmesine rağmen profesyonelliğinden taviz vermeden, o sakin ve huzurlu haliyle kamera karşısına geçen Günal’a şapka çıkarmamak mümkün mü? ‘Nasıl biri?’ derseniz oyuncularda rastlamaya alışık olduğumuz tanrı kompleksi ya da hemen ‘mış gibi yapıp’ oynayabilme yeteneğine hiç gerek duymadan olduğu gibi davranan, mütevazı, sade, sakin insanlara özgü o havaya sahip. Onu yakından tanımak için Fi ile yetinmeyin tabii, mutlaka rol aldığı tiyatro oyunlarına da gidin. Şu anda Genco Erkal ile Yaşamaya Dair ve Güneşin Sofrasında adlı oyunlarda izleyebilirsiniz; sesine de hayran kalacaksınız kendisine de.







Bir oyuncu olarak hayatı nasıl algılıyorsunuz?

Hiç olmadığınız ya da hiç olamayacağınız karakterleri canlandırmak, bunlara bir psikiyatr derinliğinde bakmayı gerektirebiliyor. Bunun yanı sıra bu karakterleri dönem, alışkanlıkları, dil, sosyo-ekonomik koşullar, siyasal-kültürel faktörler doğrultusunda da düşünüyorum ve danışıyorum. Merak edersiniz, araştırırsınız, sonunda siz de öğrenip zenginleşirsiniz.



Oyuncu olmak hayatı algılamanızda nasıl bir rol üstleniyor?

Farklı roller gerçek hayatta da farkındalığınızı arttırıyor.



Metot oyunculuğu, Stanislavski gerçekçiliği, epik tiyatro, deneysel tiyatro… Tiyatronun hangi kuramlarını ve türlerini kendinize daha yakın buluyorsunuz?

Hepsine aynı mesafedeyim. Hepsini bilmek zorundayım. Brecht oynuyorsanız epik tiyatro kuramını, Çehov oynuyorsanız Stanislavski metodunu bilmelisiniz ya da farklı metotları bir arada kullanabilmelisiniz. Sonuçta tabii ki yönetmenin sizden ‘nasıl bir dünya’ istediği belirleyici olur.



Devlet tiyatrolarının dışında özel tiyatrolarda da çok nitelikli oyunlarda rol aldınız. Birçok ödülünüz var. Geçmişe dönüp baktığınızda sizin için hangileri çok daha özel deneyimlerdi?

Çok var elbette. Ama ilk ödülüm olduğu için, Işıl Kasapoğlu’nun yönettiği Shakespeare’in 12. Gece’sindeki Soytarı Feste rolü, Şeytanlar’da Rahibe Jeanne rolü, Kısasa Kısas’ta canlandırdığım ve bir erkek karakter olan Lucio rolü, yine Robert Sturua’nın yönettiği Hamlet’te Gertrude rolü… Hepsi çok özel ve farklı deneyimlerdi.



Bir oyuncu olarak bugüne kadar aldığınız en acımasız eleştiri neydi?

Eleştirmenlerimiz genellikle insaflı davranıyor.



İnsanoğlunun en büyük trajedisi ne?

Varoluş.



Yaşamakla var olmak arasındaki fark ne?

Felsefe bilmek.



