Yaratıcı, yetenekli, yakışıklı! Bu üç sıfatı da kesinlikle hak eden şehrin beş kreatif yakışıklısıyla bir aradayız; Metin Hara, Gürkan Günaydın, Oytun Berktan, Efe Conker, Doğu Yücel.

Yazı: Burçak Şener

Fotoğraf: Nurdan Usta

Bir pazartesi günü, haftanın tam da en hareketli başlangıç noktasındayız. Onlar çalışma ortamlarında; ev, ofis, atölye… Kapılarını çalıyor, sektör, şehir ve kadınlar hakkında tüm merak ettiklerimizi soruyoruz.



METİN HARA/İNSANA GÜVEN’İN KURUCUSU, 34

Metin Hara söz konusu olduğunda akla gelen ilk kelime kesinlikle ‘huzur’ oluyor. Huzur veren, enerjisi yüksek, size her zaman bir çıkış yolu olduğunu hatırlatan kocaman bir gülümsemeye sahip olan Hara, tuttuğu ışıkla ‘yol’umuzu aydınlatmaya devam ediyor.





‘Yol’ kitabının bu kadar büyük bir etki yaratacağını bekliyor muydunuz?

Yani insanlara kibirli gelmesin ama evet. İnsanların anlamadığı şey şu, hakikaten bir kısım yani yaygın kitle aslında Metin’i o kitapla tanıdı. Ancak ben 12 senedir bu işlerle uğraşıyorum. İnsanların tabii ki kitabı okuyup mutlu olması çok değerli ama kitaptan öncesi de vardı!

Gelecekle ilgili hayalleriniz ne?



İkinci kitabımın ismi ‘Aşkın istilası: Dem’. Dem kitabında yaklaşık 80 sayfa geleceği nasıl inşa ettiğimizi anlatıyor olacağım. Bugüne kadar attığım bütün adımların sahnelerini ben yaşamadan evvel gördüm, ezbere biliyordum ve nihai hedefim ‘Aşkın İstilası’ serisiyle başka konuşmalarla dünyada küresel bir hareketin parçası olmak.

Bir röportajınızda aynı dili konuşamadığınız birisiyle yaşadığınız aşktan bahsetmişsiniz. Bu kadar yüce yaşam��şsınız aşkı... Peki, kadınları ne mutlu eder bulabildiniz mi?

Bana göre anlaşılabilmek mutlu eder. İnsanlar gerçekten kendi kalp tınılarının bir yere ulaştığını görmediğinde hırçınlaşıyor. Aşk varsa hayat aydınlıktır. Bağımlılıkların sunduğu mutluluk, benim mutluluk dediğim şey değil. Mesela kavga ettin, gerginlik yarattın, ikiniz de betadasınız. Bir anda bir jest yaptı. ‘Aa’ dedin ‘mutlu oldun’, bu değil. Söylediğim şey tamamen kendin evi yakıp sonra kendin söndürüp ‘bak ben ne biçim bir kahramanım’ demek kadar aptalca. Tamam da kahramanlık, ‘olan bir problemi’ çözdüğünde ortaya çıkıyor. Problemi kendin yarattığındaki yükümlülüğü almıyorsun ama çözmeye gelince ben kahramanım diyorsun. Bu saçma.

18 yaşındaki Metin Hara’ya bugünkü aklınızla ne tavsiye ederdiniz?

Bu kadar korkma. Annen de baban da ölmeyecek ve hayallerine ulaşacaksın.

Karar vermekte zorlandığım anlar için bana ne tavsiye edersiniz?

Sadece bir 10 dakika derin nefes al. Bir parça gökyüzüne bak. Sonra kendine sor. Neyi deneyimlemek istiyorum? Onun cevabı sana ne yapmak istediğini söyleyecektir.