Gripin müzik grubu 'nasılım biliyor musun?' ismiyle yeni albümlerini geçtiğimiz günlerde yayınladı. Grup ile yeni albümleri hakkında bir röportaj gerçekleştirdik.

Gripin grubu, 2012 yılında yayınladıkları ‘Yalnızlığın Çaresini Bulmuşlar’ albümünün ardından 5. albümlerini de Avrupa Müzik’den çıkardı. Daha önce yayınlanan dört albümünde olduğu gibi yeni albümlerinin de müzik prodüktörlüğünü Haluk Kurosman üstlenmiş. İlk video klibi ise albüme adını veren şarkıya çekildi. Klipte grubun solisti Birol Namoğlu’nun eşi Derya Beşerler’in ablası Zeynep Beşerler oynuyor. Albümün kartonet tasarımı albümdeki şarkıların ilk seslerinin titreşimlerinden oluşan şekiller ve ‘sinestezi’ adı verilen algılama durumundan esinlenerek gerçekleştirilmiş. Albüm kapak görseli ise Cem Talu imzası taşıyor.





Albüm hazırlık süreci nasıl geçti?

Hazırlık ve kayıt süreci her zamanki gibi stresliydi. Özellikle 5 yıllık bir aradan sonra. Gerçi 5 yıl geçti fakat 5 yıl bekledik diyemeyiz. Bu beş yıla 1 single, sayısız konser, 3 ABD turnesi, 5 klip ve bir yapımcılık macerası sığdırdık. Yapımcılığını yaptığımız gruba 3 single kaydettik ve kliplendirdik. Albüm gecikti ama boş oturduğumuzu söyleyemeyiz. Tabii umuyoruz ki bir sonraki albüm için bu kadar beklemeyeceğiz.

Kaç şarkı var? Söz ve besteler size mi ait?

Albümde 10 şarkı var. Bunlardan biri geçtiğimiz yıl yayınlandığımız single ‘Beni Boş Yere Yorma’. Kalan 9 şarkının 8’i yeni Gripin besteleri. Biri ise bir cover. Cover’ımız bir Suat Sayın bestesi olan ve bugüne kadar birçok muhteşem yorumcu tarafından yorumlanan ‘Gündüzüm Seninle’. Diğer 8 şarkının söz, müzik ve düzenlemeleri Gripin ve prodüktörümüz Haluk Kurosman’a ait. Kesinleşen konserleriniz hangileri? Lansman için biraz geciktik ama bir gece yapmayı planlıyoruz. Albümün ilk İstanbul konseri de gerçekleşti. 2 Mart’ta Ankara’da, 3 Mart’ta Yalova Leman Kültür’de, 9 Mart’ta İstanbul Park AVM’de, 10 Mart’ta IF Ataşehir’de, 16 Mart’ta Ankara Hayal Kahvesi’nde, 17 Mart’ta Eskişehir Public Tube Arena’da ve 30 Mart’ta ise Edirne Hayal Kahvesi’ndeyiz. Nisan ayında da turnemiz var. Detaylarını Gripin’in facebook adresinden ve Instagram adresimiz ‘gripinonline’dan takip etmek mümkün.

Söz ve beste yazma sürecinizden bahseder misiniz?

Elbette en çok kendi yaşantımızdan, yaşadıklarımızdan etkileniyoruz. Yaşadıklarımızın, dinlediklerimizin, gördüklerimizin, okuduklarımızın süslenip ifade edilmiş halleri şarkılar. Elbette çevremizde, memlekette ve dünyada olan ve bizi etkileyen her şey bizde yer ediyor, şarkılara yansıyor.

Bu albüm şarkıları, albüm kapağı vs. açısından nasıl bir konsepte sahip; genel bir ruh halinden bahsetmek mümkün mü?

Albümün söz ve müziklerinin bir yapım periyodu yok. Bu üretim süreci hayat devam ettikçe ilerliyor, durmuyor. Bu bağlamda Gripin albümlerinin konseptlerinden ziyade şarkı gruplarına yansıyan ruh halleri var. Örneğin bu albümün şarkılarının 4’ünde kendini sorgulama, içe dönüş, kendini tanıma durumundan yola çıkarak bütüne ilerleme söz konusu. Diğer şarkılarda ise insan ilişkileri işleniyor diyebiliriz.

Grubun bundan sonraki hedefleri/hayalleri nelerdir?

Umarız ki, daha uzun yıllar devam ederiz. Aslında hedefimiz bu. En büyük hedefimiz hayatımızın sonuna kadar sahnede kalmak, müzik yapabilmek. Diğer hedeflerimizin büyük bir kısmına ulaştık ama en zoru bu olsa gerek.