50 Cent: Justin Bieber daha bir bebek!

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Amerikalı ünlü rap şarkıcısı 50 Cent 'The Sun' gazetesine yaptığı açıklamada "Justin Bieber daha bir bebek" dedi

‘The Candy Shop’ ve ‘In Da Club’ şarkılarıyla dünya çapında ün kazanan Amerikalı rap yıldızı 50 Cent, ırkçı videolarından dolayı özür dilemek zorunda kalan 20 yaşındaki Justin Bieber’ı koruyarak “Justin ırkçı değil, o daha bir bebek” dedi.



Gerçek adı Curtis Jacksın olan 38 yaşındaki rapçi “Bu yaşta birinin daha kendisini bile tanıyacak olgunlukta olmadığını düşünürsek, Bieber’ı ‘ırkçı’ diye suçlamak yanlış olur. Genç yaşta böylesine ünlü olup, sürekli takip edilmek kolay bir şey değil. Justin hala onu nelerin beklediğini farkında olmayan bir bebek” dedi.

Olay yaratan videoda, Bieber’ı 14 yaşında, ‘One Less Lonely Girl’ şarkısında Türkçede ‘kız’ anlamına gelen ‘Girl’ kelimesini siyah ırk aşağalayan ‘nigger’ kelimesi ile değiştirdiğini ve Amerika kökenli siyah karşıtı ırkçı grup ‘Ku Klux Klan’a katılacağını söylerken görülüyor.



Bieber’ın aldığı tüm tepkilere rağmen onu koruyan ve Justin’e yapıştırılan ‘ırkçı’ damgasının psikolojisinde büyük hasara yol açmasından endişelenen rap yıldızı, “İnsanlar ne derse desin, kendini tanıdığın sürece bir şey olmaz. Hakkınızda konuşulan her şeyi kafaya takmamak lazım. Bence Justin de eninde sonunda düzelecek” dedi.